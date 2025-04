Warum ich dieses besondere Würfelspiel immer wieder gerne auf den Tisch packe

Eine Glücksschmiede, die ich immer wieder gerne besuche

Obwohl meine letzte Partie „Dice Forge“ bereits ein wenig zurückliegt, erinnere ich mich immer wieder gerne an meine Spielrunden zurück. Vor allem mein erstes Mal war einfach richtig magisch, weil sich das total spannend anfühlt, seine eigenen Würfel anpassen zu können. Das ist mechanisch einfach schlau gemacht, dass sich die Würfelseiten ganz einfach herausholen und durch bessere ersetzen lassen. Und doch ist der Glücksfaktor stets hoch, denn wenn ich nicht das würfle, was ich zum Siegen benötige, habe ich am Ende trotzdem einfach Pech gehabt. Pah! Und das in einer Glücksschmiede – also echt!



Was ich auch wahnsinnig toll finde, ist die allgemeine Präsentation des Spiels, die im Grunde aus zwei Teilen besteht. Das eigentliche Spielfeld mit den einzelnen Feldern für die Karten sieht ansprechend aus und die Karten fügen sich von den Illustrationen her sogar in jene des Spielbretts ein. Auf dem eigenen Tableau bewegt ihr eure Marker für die eigenen Ressourcen hin und her und die Spielebox hält als Vorrat für die vielen Würfelseiten her. Allgemein ist der Sortiereinsatz einfach eine Wucht, also da habe ich mich so richtig drüber gefreut.



Natürlich können manche Spielmomente auch frustrierend sein, denn wenn ich mehrere Male hintereinander einfach nicht das würfle, was ich möchte, dann ärgert mich das halt. Aber das ist bei „Kniffel“ ja auch immer so gewesen, ebenso bei „Mensch ärgere dich nicht“, „Ganz schön clever“ oder „Noch mal!“. So ist das halt mit Würfeln. Insgesamt ist „Dice Forge“ einfach ein spannender Mix, der nicht so schnell langweilig wird und unterschiedliche Leute abholt, seien es nun Gelegenheits- oder Vielspielende. Beinharte Strategie-Fans sind hier aber wahrscheinlich eher raus, dafür fällt der Glücksfaktor doch etwas zu hoch aus.



Probiert es unbedingt aus, wenn ihr nach einem etwas anderen Würfelspiel sucht und Spiele mit „push your luck“-Element mögt, wie beispielsweise das bereits erwähnte „Die Quacksalber von Quedlinburg“. Ich finde, es lohnt sich alle Mal.