Eine Legende geht in die nächste Runde: HUAWEI bringt den neuesten Wurf aus der erfolgreichen P-Serie auf en deutschen Markt – das HUAWEI P60 Pro. Freut euch auf ein exklusives Design, gepaart mit innovativer Technik. Das Flaggschiff-Smartphone ist aber nicht das einzige Highlight, das ihr erwarten dürfen. Mit dem neuen faltbaren HUAWEI Mate X3 erwartet euch ein weiteres Technik-Wunder, dass ihr euch nicht entgehen lassen dürft.

Kamerawunder trifft einzigartige Ästhetik

Das neue Flaggschiff-Smartphone von HUAWEI, das HUAWEI P60 Pro, vereint auf beeindruckende Weise herausragende intelligente Bildgebung mit innovativer Kameratechnik. Dabei wird die klassische Designsprache der P-Serie neu interpretiert und ist wegweisend in der mobilen Fotografie. Mit dem neuen P60 Pro schafft HUAWEI ein Smartphone, das nicht nur technisch überzeugt, sondern auch ästhetisch einzigartig ist.

Einzigartiges Design

Beeindruckende Technik in einem schönen Kleid – das neue HUAWEI P60 Pro ist eine ästhetische Meisterleistung. (© Huawei)

Mit der Farbvariante “Rococo Pearl” setzt das neue HUAWEI P60 Pro Maßstäbe im Bereich des Smartphones-Designs. Denn es ist das erste Smartphone seiner Art mit einer außergewöhnlichen Perlenstruktur auf der Rückseite. Um dieses besondere Design zu erreichen, wurde mineralisches Perlenpulver verwendet, welches einen schimmernden Effekt und eine einzigartige, natürliche Textur erzeugt. Dadurch ist jedes HUAWEI P60 Pro in “Rococo Pearl” ein absolutes Unikat und unterstreicht seinen einzigartigen Charakter.

Das HUAWEI P60 Pro ist auch in einem klassischen Schwarz erhältlich. Diese Variante überzeugt mit einer soften, kristallinen Oberfläche, die sich federweich anfühlt und gleichzeitig vor unliebsamen Fingerabdrücken schützt. (© Huawei)

Auch das Design des Kameramoduls des HUAWEI P60 Pro weist eine besondere Ästhetik auf und sieht wie eine klassische Kamera im Miniformat aus. Dies kommt dadurch zustande, dass die Hauptkamera in der Mitte des Objektivmoduls platziert ist, während die Super-Tele- und Super-Weitwinkel-Objektive auf der Ober- und Unterseite der Hauptkamera verteilt sind.

Spektakuläre Bilder mit der innovativen Ultra Lighting XMAGE Kamera

Das HUAWEI P60 Pro ist das erste Smartphone seiner Art, das mit einer Ultra Lighting Telefotokamera ausgestattet ist, welche mehrere Linsengruppen vereint. Durch die Kombination mit dem RYYB SuperSensing-Sensor wird die Lichtmenge, die in die Telekamera eintrifft, zusätzlich erhöht. Dadurch lassen sich auch bei nächtlichen Spaziergängen in der Stadt lebendige Fotos aufnehmen oder die Details der Neonlichter auf dem Dach in der Ferne problemlos festhalten.