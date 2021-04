Wer aktuell auf der Suche nach einem günstigen Android-Tablet ist, wird sicher über ein neues Modell von Samsung gestoßen sein, das sich bei Amazon wie geschnitten Brot verkauft. Die Gründe dafür verrät euch GIGA.

Samsung Galaxy Tab A7: Nachfolger des beliebten Galaxy Tab A 10.1

Samsung hat vor einigen Monaten mit dem Galaxy Tab A7 den Nachfolger des Erfolgsmodells Galaxy Tab A (2019) auf den Markt gebracht. Obwohl der Name zunächst für Verwirrung gesorgt hat, da es sich nicht um ein 7-Zoll-Tablet, sondern ein 10,4-Zoll-Gerät handelt, hat das günstige Modell für 190 Euro sofort die Herzen der Nutzer erobert. Aus dem Nichts hat es den Vorgänger abgehängt und ist direkt auf den ersten Platz der Tablet-Bestseller bei Amazon gesprintet. Dort setzt es sich nicht nur gegen das günstige iPad von Apple durch, sondern auch gegen das sehr beliebte Kinder-Tablet von Amazon.

Samsung Galaxy Tab A7 bei Amazon

Wieso ist das Samsung Galaxy Tab A7 so beliebt?

Samsung hat mit dem Galaxy Tab A7 tatsächlich ein Android-Tablet gebaut, welches die Benutzer in dieser Preisklasse absolut zufriedenstellt. Man bekommt ein hochwertiges Tablet mit Gehäuse aus Metall, das zudem sehr modern aussieht, nur 7 mm dünn ist und nicht einmal 480 Gramm wiegt. Der 7.040-mAh-Akku sorgt nicht nur für eine hohe Laufzeit, sondern lässt sich mit 15 Watt auch zügig wieder aufladen. Besonders diese Eigenschaft macht einen großen Unterschied, denn das Tablet ist so einfach schneller wieder einsatzbereit. Ein weiteres Highlight ist der Dolby-Atoms-Sound mit vier Lautsprechern. In der Preisklasse von unter 200 Euro gibt es so etwas normalerweise nicht. Inhalte werden auf einem 10,4-Zoll-Display dargestellt.

Samsung Galaxy Tab A7 bei Amazon

Samsung Galaxy Tab A7 im Unboxing:

Samsung macht beim Galaxy Tab A7 zudem keine gravierenden Fehler. Der Speicher lässt sich per microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern, man kann Kopfhörer anschließen und das Netzteil befindet sich im Lieferumfang. Mehr kann man von einem günstigen Android-Tablet, das zudem über Jahre garantiert mit Updates versorgt wird, nicht erwarten.