📯 Was bedeutet das Emoji bei X (Twitter)?

Mit der Smartphone-Tastatur lassen sich inzwischen unzählige Zeichen schreiben. Vor allem bei X (ehemals Twitter) findet man immer wieder das Posthorn📯. Vor allem im Benutzernamen wird das Symbol oft verwendet. Was bedeutet das?

Mit Emojis wollen manchen Nutzer versteckte Botschaften transportieren. Mit bestimmten Zeichen kann man anzeigen, dass man zu einer bestimmten Gruppe gehört. So wird das Kiwi-Emoji etwas aus bestimmten Gründen im Nutzernamen bei Twitter/X geführt. Auch das Posthorn soll zeigen, dass man sich zu einer bestimmten Nutzergruppe zugehörige fühlt.

Anzeige

Das steckt hinter dem Posthorn-Emoji📯

Das Posthorn wird seit Mitte 2023 immer wieder in dem sozialen Netzwerk bei Profilnamen angezeigt. Dahinter steckt eine Idee des beliebten Satire-Magazins „Der Postillon“. Hintergrund ist die Anzeige des blauen Hakens für Nutzer, die einen kostenpflichtigen X-Zugang nutzen. Diese Abo-Pflicht für die Nutzung des Verifizierungssymbols hat die Redaktion des Satire-Portals aufgenommen und in einer X-Mitteilung ein besonderes „Angebot“ für Follower gemacht:

„Einmaliges Angebot! Lassen Sie sich vom Postillon GRATIS auf Twitter verifizieren! Und so geht’s: Einfach diesen Tweet retweeten & liken. Anschließend Sind Sie berechtigt, dieses Symbol 📯 zu kopieren und hinter Ihren Twitter-Namen zu setzen.“

Anzeige

Posthorn statt Haken – das sind die Vorteile:

Was ist ein Posthorn?

Das Posthorn ist also eine nicht ganz ernstgemeinte Antwort auf den blau-weißen Haken bei X. Damit zeigt man nicht an, dass man einen Bezahl-Account bei dem Social-Media-Portal hat, sondern dass man ein Leser und Anhänger des „Postillons“ ist.

Anzeige

So bekommt man den blauen Haken auf Facebook, Twitter und Instagram Abonniere uns

auf YouTube

Das Posthorn an sich ist ein Relikt, das ab Mitte des letzten Jahrhunderts von Postillionen, Reitern von Postkutschen, zum Einsatz kam. Das Horn wurde geläutet, um darauf hinzuweisen, dass Postreiter unterwegs waren, um Briefe für die Zustellung mitzunehmen oder ihre Ankunft anzukündigen. Ganz selten wird das Posthorn auch mit dieser historischen Bedeutung in sozialen Medien verwendet. Dann taucht es vor allem in Nachrichten auf, in denen es um Post, Feierlichkeiten oder eine Ankündigung geht.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.