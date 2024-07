🤘 : Was bedeutet das „Zeigefinger und kleiner Finger“-Symbol?

Im Chat bei WhatsApp und Co., in YouTube-Videos, aber auch im „realen“ Leben sieht man dieses Zeichen immer wieder: 🤘 Doch was bedeutet das 3-Finger-Zeichen, bei welchem der Zeige- und kleine Finger ausgestreckt werden? Das Zeichen kann verschiedene Bedeutungen haben. Es wird vor allem im musikalischen Kontext verwendet, kann aber auch politisch genutzt werden.

Das Symbol ist seit langem fest im Smiley-Bestand von WhatsApp und Co. enthalten, wurde aber natürlich schon viel früher regelmäßig eingesetzt. Oft ist von der „Pommesgabel“ die Rede, wenn man das Zeichen mit dem Zeigefinger und kleinen Finger meint. Das Handzeichen gibt es auch noch in einer abgewandelten Form, bei der der Daumen ausgestreckt wird.

🤘 als Wolfsgruß

Im politischen Kontext ist diese Fingerhaltung als „Wolfsgruß“´bekannt. Dabei handelt es sich um ein Symbol der türkischen rechtsextremen Organisation „Graue Wölfe“. Die Bewegung ist auch in Deutschland aktiv, der Verfassungsschutz berichtet von rund 12.000 Anhängern (Quelle: Sportschau). Einem Millionenpublikum wurde die Geste bekannt, als der türkische Fußballnationalspieler Merih Demiral das Symbol nach seinen zwei Toren im Achtelfinale gegen Österreich zeigte. In Deutschland ist der Gruß nicht verboten, in anderen Ländern wie Österreich jedoch schon. Noch steht nicht fest, ob Demiral für das Zeigen sanktioniert wird. Die UEFA geht immer wieder gegen unangemessene politische Symbole auf dem Spielfeld vor. Demiral selbst gibt an, dass „keine versteckte Botschaft“ hinter seinem Gruß stecke. Er führt die Geste darauf zurück, dass er sie von türkischen Fans auf den Rängen abgeschaut hat.

„Wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun. Ich habe Leute im Stadion gesehen, die auch diese Geste gemacht haben.“

Im Anschluss an das Spiel postete Demiral ein Bild von sich mit dem Gruß bei X:

🤘, Zeigefinger und kleiner Finger, Pommesgabel: Bedeutung und Ursprung

Die „Pommesgabel“ hat keine feste Bedeutung. Vielmehr wird das Symbol unter Metal-Fans als „Insider“-Symbol verwendet, um sich gegenseitig zu zeigen, dass man zur „Szene“ gehört. Das Zeichen kann zum Beispiel einfach als Abschluss einer fröhlichen Aussage stehen.

Dass die ausgestreckten Finger das beliebte Zeichen von Heavy-Metal-Fans sind, ist Ronny James Dio zu verdanken. Der 2010 verstorbene Dio ist eine Legende der Szene und hat die harte Musik durch seine Einflüsse stark geprägt. Erstmals hat er das Zeichen in seiner Zeit als Frontmann von „Black Sabbath“ verwendet. Der vorherige (und spätere) Sänger Ozzy Osbourne nutzte auf der Bühne immer wieder das „Peace“-Symbol. Auch der italienischstämmige Dio wollte ein Markenzeichen für seine Fans haben und setzte auf die „Hörner“. In Italien gibt es den Aberglauben, wonach die „Hörner“ vor bösen Blicken schützen sollen. Das Zeichen hat sich Dio bei seiner abergläubischen Oma abgeguckt.

Im Interview-Ausschnitt erzählt Dio, wie er zu dem Zeichen kam:

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Auch wenn die Geste oft „Teufelszeichen“ oder im englischen „Devils Horns“ genannt wird, will man nicht Satan oder sonstige Dämonen damit beschwören, sondern einfach zeigen, dass man gut drauf beziehungsweise Anhänger der Metal-Szene ist. Im Emoji-Zeichensatz wird das Symbol offiziell als „Sign of the Horns“ beschrieben. Das Symbol ist seit Unicode 8.0 im offiziellen Zeichensatz dabei.

🤟 oder 🤘 : Wo ist der Unterschied?

Neben der genannten Version gibt es das Handzeichen auch mit abgespreiztem Daumen: 🤟 Dieses Hand-Symbol hat eine andere Bedeutung. Tatsächlich heißt dieses Zeichen „Ich liebe Dich“. Die Bedeutung geht auf die US-amerikanische Gebärdensprache zurück, wonach diese Kombination die Buchstaben „ILY“ (für „I love you“) abbildet. Seid ihr echte Rocker, könnt ihr das Handzeichen natürlich trotzdem beim nächsten Konzert in die Luft halten, wenn die spielende Band ordentlich abliefert.

So backt ihr Kekse im Metal-Gewand:

Beim „Metal“-Symbol in dieser Version gibt der KISS-Frontmann Gene Simmons an, Urheber zu sein. So behauptet Simmons, er habe das Zeichen als „Hommage“ an Spider-Mans Spinnweben-Schießgeste eingeführt. Dabei hat er sogar versucht, das Zeichen beim US-Patent- und Markenamt für sich zu beanspruchen. Bei jeder Verwendung hätte der KISS-Bassist somit abkassiert. Sein Vorhaben hat er aber schnell und ohne Angabe von Gründen wieder fallengelassen.

Weitere Emojis mit ihrer Bedeutung gibt es im Video:

Pommesgabel-Symbol mit der Tastatur schreiben

Das Emoji lässt sich nur über die Smiley-Tastatur auf dem Smartphone oder Tablet schreiben. Falls ihr die Pommesgabel am PC nutzen wollt, um sie zum Beispiel in einem Kommentar bei Facebook einzufügen, könnt ihr das Symbol hier kopieren: 🤘 | 🤟 Alternativ nutzt ihr die klassische ASCII-Variante: \m/

