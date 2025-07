Was bedeutet „I'm So ATL“? Das steckt hinter dem viralen TikTok-Song

Mit „I'm So ATL“ geht die Hip-Hoperin Bankroll Ni auf TikTok viral. Viele User nutzen den Sound für ihre eigenen Clips. Doch wofür steht „I'm So ATL“ überhaupt?

Das ist die Bedeutung von „I'm So ATL“

„I'm so ATL, I'm so ATL, Look, I'm so ATL (Let's go), I'm so ATL (Let's go) ...“ Mit diesen Zeilen beginnt der Song „I'm So ATL“ von Bankroll Ni. Im dazugehörigen YouTube-Video zeigt sich die US-Rapperin in einem fahrenden Auto, beim Tanzen auf der Straße und sogar mit einem Pappschild in der Hand, auf dem „I'm So ATL“ steht.

Was es damit auf sich hat, sorgt im Netz für Verwirrung. Denn Bankroll Ni rappt weiter: „I'm so A-T-L-A-N-T-A“. Dass ATL die Abkürzung für Atlanta ist, der Bundesstaat aus dem Banroll Ni kommt, ist also naheliegend. Man könnte meinen, dass „I'm So ATL“ bedeutet, Bankroll Ni identifiziert sich besonders stark mit ihrer Heimat.

Doch ATL hat eine ganz andere Bedeutung. In der Szene wird diese Abkürzung für „about that life“ verwendet. „I'm So ATL“ heißt also übersetzt so viel wie „Ich stehe voll auf dieses Leben“ oder freier „Ich liebe mein Leben“.

Darum geht es in dem Song

Der weitere Text des Hip-Hop-Songs ist leichter zu interpretieren. Bankroll Ni rappt über einen Typ, der ihr Respekt zollen soll. Sie feiert sich für ihre Art, ihren Lifestyle, ihre True-Religion-Jeans. Das Lied ist eine Hommage an ihre eigene Attitüde, wobei klar wird, dass sie sich von Männern nichts gefallen lässt.

Viraler Sound auf TikTok

Auf TikTok trendet „Im So ATL“. Zahlreiche TikTok-User posten Clips mit der Line der Rapperin und tanzen dazu ausgelassen mit den passenden Bewegungen aus Bankroll Nis Video. Manche TikToker freuen sich mit dem Sound auch einfach nur auf die bevorstehenden Sommerferien, versüßen sich die Zeit bei der Arbeit oder haben Spaß mit ihren Freunden.