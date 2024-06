Was heißt NBD? Bedeutung der Abkürzung im Chat & Netz

Die Abkürzung „NBD“ liest man vor allem auf sozialen Netzwerken, bei Chats und in E-Mails. Gerade bei Abkürzungen aus anderen Sprachen, die sich überall im Netz verbreiten, ist die Herleitung nicht immer so einfach. Hier erklären wir euch, wofür das Akronym „NBD“ steht und was es übersetzt genau bedeutet.

Übersetzung & Bedeutung der Abkürzung „NBD“

Die Abkürzung „NBD“ steht für die englische Phrase „No Big Deal“. Das bedeutet wörtlich ins Deutsche übersetzt: „Kein großes Ding“ oder „Keine große Sache“. Diese Phrase wird verwendet, um auszudrücken, dass etwas kein Problem oder nicht der Rede wert ist. Wenn jemand also mit der Abkürzung „NBD“ auf eine Aussage reagiert, will er damit signalisieren, dass das erwähnte Ereignis, die Aufgabe oder die Situation keine große Hürde oder gar nichts Besonderes ist.

Verwendung der Abkürzung „NBD“ im Internet

Wie oben erwähnt, handelt es sich bei der Abkürzung „NBD“ um eine Ausdrucksweise, die verwendet wird, um die Wichtigkeit oder Herausforderung besser einzuordnen oder vielleicht auch herunterzuspielen. Die folgenden Beispielsätze stellen die Verwendung gut dar:

A: „Ich hab‘ die Prüfung bestanden, obwohl ich kaum gelernt habe lul“

B: „NBD, du bist halt ein Naturtalent.“

A: „Sry, komme zu spät. Der Zug hat irgendeinen Defekt gehabt.“

B: „NBD, wir haben noch nicht mal angefangen. Mach ganz ruhig, wir warten.“

A: „Ty, dass du mir bei der Präsentation geholfen hast.“

B: „Dafür sind Freunde doch da, NBD“

Für gewöhnlich wird die Abkürzung nur in schriftlicher Form und nicht im gewöhnlichen Sprachgebrauch benutzt. Im normalen Gespräch würde man eher die vollständige Phrase „No big deal“ oder eben „Kein Problem“ sagen.

Weitere Bedeutungen

In den meisten Fällen steht „NBD“ wie oben beschrieben für „No Big Deal“. Wenn es so gar nicht in den Kontext passen will, kann die Abkürzung auch eine der folgenden Bedeutungen haben:

N ext B usiness D ay: Als Abkürzung, dass etwas am nächsten Werktag erfolgt.

ext usiness ay: Als Abkürzung, dass etwas am nächsten Werktag erfolgt. N ational B ank of D ubai: Die „Emirates NBD“ ist eine der größten Bankengruppen im Nahen Osten.

ational ank of ubai: Die „Emirates NBD“ ist eine der größten Bankengruppen im Nahen Osten. Never Been Done: Ein Begriff aus dem Extremsport, der einen noch nie zuvor ausgeführten Trick beschreibt.

Zweitsprache Netzjargon: Was bedeuten diese Chat-Abkürzungen?

