Was heißt „smh“? Bedeutung & Übersetzung der Abkürzung

Hat jemand die Abkürzung „smh“ unter einen Post bei Instagram, X oder Facebook geschrieben, ist die Person sehr wahrscheinlich von der Nachricht enttäuscht oder mit der Meinung nicht einverstanden. Was das Akronym bedeutet und wofür es steht, erfahrt ihr hier.

Übersetzung & Bedeutung der Abkürzung „smh“?

„SMH“ ist ein Akronym – also ein Wort aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter. Die Abkürzung stammt aus dem Englischen und wurde schon Mitte der 00er-Jahre im Netz genutzt.

Die Abkürzung „smh“ steht dabei für „shaking my head“. Wörtlich ins Deutsche übersetzt heißt das also „schüttel meinen Kopf“ und wird für die emotionale Reaktion des Kopfschüttelns in Sprachform verwendet.

Vor allem findet sich die Abkürzung in den verschiedenen sozialen Netzwerken und erfüllt dort einen ganz ähnlichen Zweck wie der Facepalm🤦‍♀️. So möchte man in möglichst kurzer Form deutlich machen, dass einen der gepostete Inhalt sprachlos macht. Aus dem Kontext muss man ableiten, ob die Abkürzung als Zustimmung oder Ablehnung gemeint ist.

Findet ihr den Kommentar „smh“ beispielsweise unter einem geteilten Bericht über menschenunwürdige Arbeitsbedingungen, will der Kommentator dem Post-Ersteller zeigen, dass er es ebenso veruteilt. Steht die Abkürzung aber beispielsweise unter einer sexistischen oder rassistischen Hetztirade, die jemand selbst verfasst hat, wird das „smh“ sehr wahrscheinlich als Ablehnung zu deuten sein.

Weitere Varianten von „smh“

Neben der gewöhnlichen Abkürzung „smh“, haben sich über die Zeit noch weitere Varianten und Abwandlung der Phrase gebildet, um entweder die Aussage zu verstärken oder die Gefühle etwas zu konkretisieren. Wir haben euch hier die häufiger vorkommenden Abkürzungen in einer Tabelle zusammengefasst:

Abkürzung Bedeutung Übersetzung/Sinn smfh shaking my fucking head Schüttel meinen verfickten Kopf smmfh shaking my motherfucking head Schüttel meinen verfickten Kopf smdh shaking my damn head Schüttel meinen verdammten Kopf jsmh just shaking my head Kann nur noch meinen Kopf schütteln smhs shaking my head sadly Schüttel meinen Kopf traurig

