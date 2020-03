In Netzwerken hat jedes Internet-fähige Gerät eine eigene IP-Adresse. Ein Router hat sogar zwei IP-Adressen: eine Interne und eine Externe. Aber was genau ist eine IP-Adresse eigentlich? Wir erklären es euch anhand eines Beispiels hier auf GIGA.

Was ist eine IP-Adresse?

Eine IP-Adresse (Internet-Procotol-Adresse) ist die Adresse eines Geräts im Netzwerk beziehungsweise im Internet. Der Router eines Netzwerks weist jedem Internet-fähigem Gerät eine eigene IP-Adresse zu. Über die IP-Adresse weiß der Router, von welchem Gerät eine Datenanfrage gekommen ist. Der Router führt die Anweisung aus und leitet das Ergebnis dann zurück an die entsprechende IP-Adresse, von der die Anfrage ursprünglich kam.

Beispiel: Webseite auf Smartphone öffnen

In eurem Netzwerk hat euer Smartphone die IP-Adresse 192.168.178.11. Nun möchtet ihr darauf eine Webseite öffnen. Folgendes passiert:

Die Anfrage wird an den Router gesendet. Der Router merkt sich, dass die Anfrage von der IP-Adresse 192.168.178.11 gekommen ist. Daraufhin sendet der Router die Anfrage an den Server der Webseite im Internet, der beispielsweise die IP-Adresse 172.217.21.227 hat. Der Server 172.217.21.227 übermittelt die nötigen Daten zurück an euren Router. Der Router leitet die Daten dann weiter an den ursprünglichen Absender der Anfrage, also der IP-Adresse 192.168.178.11 . Ergebnis: Die Webseite wird auf eurem Smartphone dargestellt.

Fazit: Digitales Postsystem

Die IP-Adressen dienen also einem digitalen Postsystem, in dem Daten von einem Absender zum Empfänger geschickt werden und zurück. Über die IP-Adressen wissen die Netzwerkgeräte immer, an welches Gerät sie ankommende Daten weiterleiten müssen.

Eigene IP-Adresse in Windows 10 herausfinden

Der Router hat zwei IP-Adressen: eine Interne und eine Externe

Euer Router selbst hat übrigens sogar zwei IP-Adressen: eine interne IP-Adresse für das eigene Heimnetzwerk und eine externe beziehungsweise öffentliche IP-Adresse für Anfragen im Internet. Das liegt daran, weil die IP-Adressen im Internet unter dem IPv4-Standard begrenzt sind und IP-Adressen dort auch automatisch hin und her gewechselt werden, je nachdem, welches Gerät gerade eine benötigt. Die Lösung soll später IPv6 bringen.

Bezogen auf unser Beispiel:

Im obigen Beispiel könnte euer Router also die interne IP-Adresse 192.168.178.10 haben. Euer Internetanbieter gibt eurem Router eine öffentliche IP-Adresse, etwa 77.10.77.70.

Wenn also die Anfrage aus dem eigenen Heimnetzwerk kommt, sendet euer Smartphone diese an die interne IP-Adresse 192.168.178.10 (euren Router). Der Router leitet die Anfrage unter seiner externen IP-Adresse 77.10.77.70 weiter an den Server 172.217.21.227 . Der Server antwortet zurück an euren Router 77.10.77.70 . Eurer Router antwortet unter seiner internen IP-Adresse 192.168.178.10 eurem Smartphone 192.168.178.11 .

Fazit: Mehrere IP-Adressen

Im Internet gilt ein eigenes IP-Adressen-System, da dort die IP-Adressen knapp sind und bei Bedarf oft gewechselt werden. Im Heimnetzwerk nutzt der Router ein eigenes IP-Adressen-System, das meistens mit „192.x.x.x“ beginnt. Ein PC kann übrigens auch mehrere interne IP-Adressen haben, wenn dieser mehrere Netzwerkkarten verbaut hat.

IP-Adressen: Der Unterschied zwischen IPv4 und IPv6

Obwohl es bereits das Internetprotokoll IPv6 gibt, läuft der Datenverkehr im Internet noch weitgehend über IPv4. Hier sind die wichtigsten Unterschiede, Vorteile und Nachteile:

IPv4

IP-Adressen mit IPv4 bestehen aus bis zu 32 Ziffern – Beispiel: 172.217.21.227

Daraus ergeben sich mehr als 4 Milliarden mögliche IP-Adressen für alle Geräte im Internet (4.294.967.296).

Das reicht heutzutage nicht mehr aus, da weltweit immer mehr Geräte Internet-fähig sind.

Aus dem Grund werden IPv4-Adressen im Internet nach Bedarf neu verteilt, etwa wenn ein Gerät ausgeschaltet ist, erhält ein anderes seine IP-Adresse.

IPv6

IP-Adressen mit IPv6 bestehen aus bis zu 128 Ziffern – Beispiel: 2001:0db8:85a3:08d3::0370:7344

Bei IPv6 gibt es also 340 Sextillionen mögliche IP-Adressen (340.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000).

Dadurch könnte man jedem Internet-fähigem Gerät eine eigene und eindeutig identifizierbare IP-Adresse geben.

Allerdings wäre damit auch die Privatsphäre eingeschränkt, weil nun jedes Gerät immer und überall eindeutig zu identifizieren ist.

Fazit: Mehr Anonymität bei IPv4

Wer IPv4 nutzt, surft also prinzipiell deutlich anonymer, da die IP-Adressen nicht so eindeutig zurückverfolgt werden können, wenn der Internetanbieter euch zwischenzeitlich eine andere externe IP-Adresse gegeben hat.

Open-Source vs. kommerzielle Software – was nutzt ihr?

Die Open-Source-Community bietet für nahezu jedes kommerziell erfolgreiche Programm eine freie Alternative an. Egal, ob ihr dem Ideal von Open-Source folgt oder einfach nur gern eure Software kostenfrei bezieht: Wir haben in dieser Umfrage die großen kommerziellen Programme gegen ihr jeweiliges freies Pendant gestellt und wollen euch fragen, was ihr nutzt und/oder bevorzugt.