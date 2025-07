Was kann der Oura Ring 4? Mit dem smarten Ring die Gesundheit tracken

Ihr seid gespannt auf den Oura Ring 4? Hier erfahrt ihr, was der Smart-Ring kann und wie er sich von seinem Vorgänger unterscheidet.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Oura Ring 4: Fitnesstracker mit smarter Sensortechnologie

Mittlerweile gibt es eine große Auswahl an Smart-Ringen mit ähnlichen Funktionen. Sie messen eure Herzfrequenz, zählen die Schritte und analysieren euren Schlaf. Hier reiht sich auch der seit März 2025 bei Amazon oder Media Markt erhältliche Oura Ring 4 ein, der dank Smart-Sensing-Technologie einen ganzheitlichen Einblick in eure Gesundheit ermöglicht.

Anzeige

Was den Oura Ring 4 besonders macht? Der Smart Ring erfasst ständig mehr als 20 biometrische Werte und arbeitet dabei wesentlich präziser als vergleichbare Smart-Ringe. Die digitalen Sensoren stellen schwankende Körpertemperaturen fest, verfolgen eure Bewegungen bei Aktivität und messen kontinuierlich eure Herzfrequenz. In der Nacht beurteilen sie die Sauerstoffsättigung im Blut sowie die Atemfrequenz.

Eine detaillierte Auswertung in der App (für iOS und Android) gibt Aufschluss über euer Fitnesslevel, die Qualität des Schlafs und mögliche Erkrankungen. Auf der Basis der Daten legt Oura personalisierte Aktivitätsziele fest und erinnert an die optimale Schlafenszeit. Der Ring schlägt Alarm, wenn der Stress überhandnimmt und ihr etwas Ruhe braucht. Zudem hilft das Fitness-Gadget dabei, den Menstruationszyklus zu verfolgen – ideal für Frauen, die wissen möchten, wann ihre Periode beginnt oder an welchen Tagen sie fruchtbar sind.

Achtung: Der Oura Ring ist ein Fitness- und Gesundheitstracker, ersetzt aber nicht den Besuch beim Arzt! Bei gesundheitlichen Problemen solltet ihr euch deshalb an ärztliches Fachpersonal wenden. Zusätzliche Hinweise findet ihr auch in den Informationen des Herstellers zu Produktsicherheit und Nutzung.

Auch die Konkurrenz schläft nicht: Im Video erfahrt ihr, was der neue Samsung Galaxy Ring kann:

Anzeige

Oura Ring 4: So viel kostet das Modell

Erhältlich ist der Oura Ring 4 ab 399 €. Die Oura-Mitgliedschaft kostet 5,99 € pro Monat oder 69,99 € im Jahr. Was die Mitgliedschaft bringt? Oura interpretiert die Messdaten und gibt Ratschläge, die euch dabei helfen, eure Gesundheit zu verbessern.

Oura Ring 4 | Silber Größe 8 | Smart Ring Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2025 12:20 Uhr

Wie unterscheidet sich der Oura Ring 4 von seinem Vorgänger?

Ob Brushed Silver, Stealth oder Black, der Oura Ring der 4. Generation überzeugt mit Vielfalt. Mittlerweile in sechs Farben erhältlich, passt er perfekt zum eigenen Hautton und Geschmack. Er ist bis zu 100 Meter wasserdicht und besteht vollständig aus leichtem Titan. Das lässt Allergiker aufatmen, denn das Vorgängermodell hatte eine Innenseite aus Kunstharz, ein Material, das Juckreiz und Ausschlag verursachen kann.

Anzeige

Der Smart-Ring ist kaum dicker als ein Ehering und wiegt dabei höchstens 5,2 Gramm. Das cleane Design des finnischen Herstellers macht ihn zum Alltagsaccessoire, das zu allem passt. Erhältlich ist der Oura Ring 4 in 12 Größen (4 bis 15).

Doch Vorsicht! Die Größe des Smart-Rings unterscheidet sich deutlich von den Standardringgrößen. Mit dem „Oura Ring 4 Sizing Kit“ ermittelt ihr die richtige Größe. Nur so passt sich die Smart-Sensing-Technologie optimal an die Hautbeschaffenheit und Struktur des Fingers an.

Der neue Smart-Ring ist deutlich komfortabler als der Oura Ring Gen3. Die kuppelförmigen Sensoren des Vorgängers ragten etwa 1,3 Millimeter auf der Innenseite heraus. Beim Oura Ring 4 reichen deutlich flachere Sensoren aus, um verlässliche Messdaten zu erzielen. Und auch bei der Akkulaufzeit hat sich einiges getan. Je nach Größe des Smart-Rings hält diese bis zu acht Stunden.