Ohne Hulk Hogan wäre die Wrestling-Welt heute nicht dieselbe. In den 80er- und 90er-Jahren gehörte er zu den beliebtesten und bekanntesten Akteuren in den Ringen der WWE und WCW. Was macht der ehemalige Superstar heute?

Das Leben des „Hulksters“ war geprägt von Erfolgen, aber auch von Skandalen. Die letzten Jahre war es eher ruhig um die Legende. Es könnte aber tatsächlich noch einmal eine Rückkehr mit einem letzten Wrestling-Match von Hulk Hogan geben.

Gibt es noch ein Match von Hulk Hogan 2023?

Seinen bislang letzten Kamp bestritt Hogan 2012 bei der kleineren Liga „TNA“. Sein letztes Match für die bekannteste Wrestling-Liga, die WWE, stammt sogar aus dem Jahr 2006. Damals besiegte Hogan beim Summerslam den ehemaligen „Legend Killer“ Randy Orton (Quelle: Cagematch). Das scheint Hogan aber nicht genug. In einem Interview Ende Mai 2023 gab der „Hulkster“ bekannt, dass er gerne noch einmal in den WWE-Ring steigen möchte, schließlich hätte er niemals ein offizielles Abschieds-Match bei der Wrestling-Liga gehabt. Als Gegner wirft er die weitere WWE-Legende „Stone Cold“ Steve Austin in den Ring, der seine Karriere schon lange beendet hat, zuletzt aber wieder bei Wrestlemania 2022 ein Match bestritt. Den Ausschnitt aus dem Interview seht ihr hier:

Bereits für die diesjährige Wrestlemania soll der 69-jährige von Shane McMahon, Sohn des ehemaligen WWE-Besitzers Vince McMahon, bezüglich eines Matches kontaktiert worden sein (Quelle: Wrestling Inc.). Hogan lehnte einen Auftritt aufgrund von Rückenproblemen für 2022 ab, stellte aber ein Abschieds-Match für das nächste Frühjahr in Aussicht.

So sieht Hulk Hogan heute aus:

Auf seiner Instagram-Seite könnt ihr einige Aufnahmen von aktuellen Trainings sowie Ausschnitte aus den legendären Zeiten der Wrestling-Geschichte sehen.

Hulk Hogan: Rauswurf und Rückkehr in die WWE

Noch zu Beginn des Jahres gab es Gerüchte über einen schlechten gesundheitlichen Zustand von Hulk Hogan. Der frühere WWE-Ringgefährte Kurt Angle gab an, dass Hogan nach einer Rücken-Operation kein Gefühl mehr im Unterkörper habe und „am Stock gehen“ muss (Quelle: NY Post). Hogan selbst dementierte entsprechende Berichte aber und zeigte in seinem Video, dass er zwar nach der OP noch geschwächt sei, sich aber gut bewegen kann (Quelle: TMZ).

Dass über eine Rückkehr von Hulk Hogan in den WWE-Ring nachgedacht werden kann, war vor einiger Zeit noch undenkbar. Zwar war Hogan auch nach seiner aktiven Karriere im Hintergrund mit der WWE verbunden, 2015 wurden aber jegliche Verbindungen getrennt. Grund hierfür war ein aufgetauchtes Video, bei dem Terry Bollea, so sein richtiger Name, rassistische Äußerungen gegenüber der afro-amerikanischen Freund seiner Tochter getätigt haben soll. Im Anschluss an die Anschuldigungen löste die WWE jegliche Zusammenarbeit mit Hogan auf. Die Trennung ging sogar so weit, dass die WWE jegliche Erwähnungen von Hulk Hogan aus seinen Datenbanken und der Wrestling-Historie löschte. So wurde er auch aus der „Hall of Fame“ entfernt. Nachdem mehrere Entschuldigungen Hogans folgten, nahm die WWE die harten Schritte zurück.

Seit 2018 ist Hulk Hogan wieder Teil des „WWE Universums“. Am 2. November 2018 kehrte er beim Saudi-Arabien-Event „Crown Jewel“ auch wieder vor den TV-Kameras zurück, im April 2021 folgte die Rückkehr in die Ruhmeshalle, dieses Mal als Teil der legendären Verbindung „nWo“. Zuletzt war Hogan bei einer WWE-Show im Januar 2023 zu sehen. Damals startete er die Ausgabe zum 30-jährigen Jubiläum der wöchentlichen TV-Show „Raw“. Das Video dazu könnt ihr hier ansehen:

Geht es nach Hulk Hogan, sehen Wrestling-Fans ihn noch ein letztes Mal in Aktion.

