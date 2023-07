Ozzy Osbourne gehört zu den größten Legenden, die die Metal-Geschichte hervorgebracht hat. Eigentlich sollte der ehemalige Black-Sabbath-Frontmann 2023 auf Tour gehen und in Deutschland unter anderem in Berlin, München und Hamburg auftreten. Die Tour wurde jedoch ersatzlos abgesagt.

Ursprünglich waren die Auftritte bereits für 2019 geplant. Zunächst war eine Grippeerkrankung, danach Corona dafür verantwortlich, dass die Konzerte verschoben wurden. Nun sorgt die Gesundheit von Ozzy dafür, dass alle „No More Tours 2“-Konzerte abgesagt wurden. Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Das geht bei Eventim und Ticketmaster so:

Keine Ozzy-Osbourne-Tour 2023 in Berlin & Co.

Auf seiner Instagram-Seite entschuldigte sich Osbourne für die Absage der Europa-Konzerte. Gleichzeitig verkündete er nicht nur das Aus für die „No More Tours 2“-Konzerte, sondern seinen endgültigen Abschied von den Bühnen dieser Welt.

Demnach spricht er in Instagram vom „Ende seiner Tourneetage“. Der „Prince of Darkness“ musste sich nach einem Quad-Unfall 2003 sowie einem Sturz vor vier Jahren mehreren Operationen unterziehen. Zudem soll er an Parkinson leiden. Sein Gesundheitszustand lässt demnach keine langen Reisen und 90-minütigen Auftritte bei Konzerten mehr zu. An diesen Terminen waren die Deutschland-Konzerte von Ozzy Osbourne 2023 geplant:

07.05.2023: Dortmund, Westfalenhalle

14.05.2023: München, Olympiahalle

24.05.2023: Hamburg, Barclaycard Arena

26.05.2023: Mannheim, AP Arena

28.05.2023: Berlin, Mercedes-Benz Arena

Auch wenn Osbourne gesundheitsbedingt alle Live-Auftritte absagen musste, beruhigt er seine Fans. In einem Radio-Interview gibt er an, dass er nicht im Sterben liegt und man sich keine Sorgen um seinen Gesundheitszustand machen muss (Quelle: Metal Hammer). Im vergangenen Jahr war er noch vereinzelt bei Auftritten mit dem ehemaligen Black-Sabbath-Mitglied Tony Iommi live zu sehen wie hier beim Abschluss der „Commonwealth Games“:

Was plant Ozzy Osbourne 2023?

Auch wenn es in seiner Instagram-Nachricht zunächst so klingt, will sich Ozzy Osbourne aber nicht auf Ewigkeit von der Konzertbühne verabschieden. Nur wenige Wochen nach seiner Tour-Absage gab er demnach bekannt, nach Wegen zu suchen, zumindest noch ein abschließendes Mal live spielen zu können. So erklärte er gegenüber „The Sun“, dass er auf jeden Fall noch auf die Bühne möchte und wenn es nicht anders geht im Sitzen performen will. Ähnlich haben etwa Axl Rose und Guns‘n‘Roses 2016 oder Marilyn Manson Konzerte nach Verletzungen absolviert. Möglicherweise könnte Osbourne also zumindest einen Abschluss seiner Live-Laufbahn auf einem Thron sitzend zelebrieren. Mit dem Power-Trip-Festival gibt es endlich auch handfeste Termine zu neuen Live-Auftritten von Ozzy.

Im September 2022 erschien mit „Patient Number 9“ das letzte Studioalbum der Metal-Legende. Im Februar 2023 gab der Gitarrenhexer Steve Vai zudem an, Material zu einem bislang unveröffentlichten Album mit Ozzy Osbourne zu besitzen. Die Aufnahmen sollen bereits aus dem Jahr 1995 stammen. Es soll sich aber lediglich um rohe Demo-Fassungen handeln, die nicht für einen Release taugen (Quelle: Rockhard.de).

