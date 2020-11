Gute Zeiten für Datenhorder: Saturn verteilt am heutigen Singles Day Speicher nach dem Gießkannenprinzip. Die externe Festplatte WD Elements Desktop ist im Angebot, 14 TB externen Speicher gab es noch nie so günstig!

Western Digital Facts

WD Elements Desktop: Gute externe Festplatte für Rechner, Konsolen (und NAS-Systeme)

Mit der WD Elements Desktop bietet Western Digital eine einfache externe Festplatte mit USB-3.0-Anschluss an. Da im Gehäuse eine 3,5-Zoll-Platte läuft, benötigt sie ein zusätzliches Stromkabel und ist deswegen vor allem stationär als Speichermedium für große Datenmengen nutzbar. Das Gehäuse ist gut gelüftet, dank der effektiven Dämpfung aber auch leise. Bei Nichtbenutzung lässt sie sich über einen Schalter deaktivieren.

Nicht nur als Datengrab und Backup-Laufwerk für PCs, Macs und Laptops bietet sich die WD Elements Desktop an. Auch Nutzer:innen von Spielkonsolen sollten sich das Angebot ansehen – so können Xbox One und PS4 Games direkt von der Platte ausführen. Auf der Xbox Series S/X und der PS5 kann man hier zumindest Spiele der vergangenen Generationen ausführen, zudem eignet sich die externe Festplatte hervorragend als Archiv-Laufwerk für alle Gamer:innen, die ihre Spielebibliothek gerne lokal gesichert haben, um langwierige Downloads zu verhindern. Besitzer:innen von NAS-Systemen bekommen hier schließlich eine tolle Möglichkeit zum „Shucken“ – die ausgebauten Platten sind dafür dank CMR und Helium-Füllung gut geeignet.

Preisentwicklung der WD Elements Desktop 14 TB: 2020 im Preisverfall

Im Preisentwicklungsdiagramm von idealo sieht man, dass sich der Preis allgemein nach unten bewegt. Lag der Bestpreis zum Jahreswechsel 2019/2020 noch bei rund 290 Euro, orientierte er sich in der zweiten Jahreshälfte eher in Richtung der 260-Euro-Marke. Dennoch war die 14 TB-Version der WD Elements Desktop noch nie so günstig wie jetzt. Der bisherige, auch schon hervorragende Bestpreis von 215,99 Euro aus dem Oktober 2020 wurde noch einmal beeindruckend unterboten.

Diese Preisentwicklung ist auch deswegen bemerkenswert, weil 14 TB derzeit noch die höchstmögliche Kapazität bei externen Festplatten darstellt. Üblicherweise sind die Laufwerke mit höheren Kapazitäten weniger preiseffizient. Das ist hier anders – während ein Preis von unter 15 Euro gilt gemeinhin schon als gut gilt, liegt dieser hier bei 14,51 Euro. Wir raten dazu, zuzuschlagen, wenn man viel Speicher braucht.

Western Digital Elements Desktop: Für wen lohnt sich die externe Festplatte?

Wollt ihr große Mengen an Dateien (z. B. Video- oder Fotosammlungen) oder Backups ablegen, um mehr Platz für Neues zu schaffen, lohnen sich externe Festplatten mit hoher Kapazität. Externe Festplatten im 3,5-Zoll-Format wie die hier beschriebene bieten mehr Speicher für weniger Geld als die 2,5-Zoll-Pendants. Allerdings sind die kleineren Laufwerke besser für unterwegs geeignet, weil kompakter und leichter. Außerdem benötigen die großen Modelle eine externe Stromversorgung, die kleineren beziehen ihre Energie aus dem USB-Port. HDDs sind zwar langsamer als die mittlerweile beliebten SSD-Laufwerke, bieten aber wesentlich mehr Speicherplatz für das Geld. Die deutlich teureren externen SSDs sind dann die bessere Wahl, wenn es auf Übertragungsgeschwindigkeiten und Robustheit ankommt.