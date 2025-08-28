„Weapons“ wahre Geschichte: So viel Autobiografie steckt im Horrorhit 2025

Der Horrorfilm „Weapons“ von Zach Cregger gilt für viele Fans des Genres als die Grusel-Hoffnung des Jahres. Doch beruht der Kinohit auf echten Begebenheiten?

Horrorfilm „Weapons“: Stimmt die Behauptung im Trailer wirklich?

Der Horrorfilm „Weapons“ läuft seit 7. August auch bei uns in Deutschland in den Kinos. Bereits in den ersten Sekunden des Trailers zum Film gibt es einen Hinweis darauf, dass dieser Horrortitel auf tatsächlichen Ereignissen basiere. Eine Kinderstimme aus dem Off erzählt: „Dies ist eine wahre Geschichte, die in meiner Stadt passiert ist.“ Doch stimmt das wirklich? Wir gehen der Sache auf den Grund.

„Weapons - Die Stunde des Verschwindens" im Stream Kinostart: 07.08.2025 Genre: Horror, Mystery

FSK: Ab 16 Jahren

Filmlänge: 128 Min.

Derzeit leider keine Streamingangebote verfügbar.

Horror-Blockbuster: Das steckt wirklich hinter „Weapons“

+++Achtung! Es folgen Spoiler zu „Weapons“!+++

Die Frage, die sich viele Horrorfans derzeit stellen: Ist es wirklich passiert, dass 17 Kinder einer Schulklasse zur selben Uhrzeit verschwunden sind? Um es gleich vorweg zu nehmen: „Weapons“ erzählt keine wahre Geschichte. Die Ereignisse rund um die verschwundenen Kinder hat es so nie gegeben.

Die Kinderstimme, die im Trailer behauptet, die Geschehnisse in „Weapons“ seien tatsächlich passiert, dient ausschließlich als Stilmittel. Drehbuchautor und Regisseur Zach Cregger möchte hierdurch Spannung erzeugen, denn wahre Begebenheiten lösen im Zuschauer natürlich weitaus größere Ängste aus, als eine komplett erfundene Geschichte.

Hintergrund von „Weapons“: Zach Cregger lies sich durch eigene Erlebnisse inspirieren

Allerdings ließ sich Zach Cregger für seinen Film „Weapons“ von eigenen Erlebnissen in der Vergangenheit inspirieren, wie er in einem Interview mit Entertainment Weekly verraten hat. Zach Cregger sagt dazu:

„Es gab eine Tragödie in meinem Leben, die sehr hart für mich war. Jemand, der mir sehr nahe stand, ist plötzlich verstorben. Ich war so erschüttert, dass ich einfach anfing, ‚Weapons‘ zu schreiben, um mit meinen eigenen Gefühlen klarzukommen. Es gibt einige Kapitel, die wirklich autobiografisch sind und bei denen ich das Gefühl habe, sie selbst erlebt zu haben.“

Somit ist klar, dass der Film ein wichtiger Weg für Zach Cregger ist, um den Verlust eines geliebten Menschen zu verarbeiten. Auch wenn derartig schreckliche Ereignisse mit spurlos verschwundenen Kindern leider immer wieder auf der ganzen Welt vorkommen, handelt es sich bei „Weapons“ trotzdem definitiv nicht um eine wahre Geschichte.