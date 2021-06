Corona hat die Nachfrage nach Webcams in die Höhe schnellen lassen. Doch auch nach den Lockerungen wird der Anteil am Home-Office viel höher sein als vor der Pandemie. GIGA hat einen absoluten Webcam-Bestseller für euch herausgesucht, der durch eine hohe Qualität und günstigen Preis punkten kann.

Webcam von Jelly Comb zum Hammerpreis beim Amazon Prime Day

Schon in unserem aktuellen Webcam-Test haben wir das Modell von Jelly Comb positiv hervorgehoben. Während namhafte Hersteller wie Logitech Lieferengpässe während der Corona-Pandemie hatten, konnte der chinesische Hersteller eine zuverlässige Versorgung bieten. Der niedrige Preis und die gute Qualität der Webcam von Jelly Comb, hat das Produkt in kürzester zum Bestseller auf Amazon aufsteigen lassen.

Jelly Comb 1080P HD Webcam

Die Webcam von Jelly Comb bietet viele Features, die man normalerweise nur in höherpreisigen Modellen findet. Die Full-HD-Auflösung sorgt für ein gestochen scharfes Bild bei Videokonferenzen. Ein Autofokus ist auch mit an Bord, sodass auch Bewegungen kompensiert werden und das Gesicht immer gut gesehen wird. Die verbauten Stereo-Mikrofone versprechen eine gute Gesprächsqualität. Nettes Detail: Eine integrierte Linsenklappe schützt die Linse vor Kratzern und gleichzeitig vor versehentlichen Videokonferenz-Fettnäpfchen. Die Installation ist auf Windows-PCs und Macs gleichermaßen komfortabel – einfach per USB einstöpseln und die Webcam wird sofort erkannt und einsatzbereit.

Mit über 7300 Bewertungen auf Amazon und einer Gesamtnote von 4,3 von 5 Sternen, sprechen die Amazon-Kunden eine deutliche Sprache. Die Webcam von Jelly Comb braucht sich vor der höherpreisigen Konkurrenz nicht zu fürchten. Zum Amazon Prime Day erhaltet ihr die Webcam statt für 32,99 Euro für nur 22,17 Euro – das entspricht einer zusätzlichen Ersparnis von ca. 33%.

