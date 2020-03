Wegen Coronavirus: gamescom 2020 baut Online-Formate aus

Ende August soll die gamescom 2020 ganze Hallen in Köln mit Menschen füllen; etwas, das momentan undenkbar wäre. Die Veranstalter sind sich der Coronavirus-Pandemie natürlich bewusst und fangen jetzt an, Online-Event und -Format auszubauen und zu planen. Ob die gamescom 2020 tatsächlich noch dieses Jahr stattfinden wird, wird immer unsicherer.

Noch ist die gamescom 2020 nicht abgesagt, doch neben Vorkehrungen und geplanten hygienischen Sicherheitsmaßnahmen, macht sich der Veranstalter Koelnmesse nun daran, umzustrukturieren: Online-Events wie die Opening Night Live werden erweitert, ebenso wie andere digitale Veranstaltungen. Im Notfall wird die gamescom 2020 also online mit Spiele-Ankündigungen um sich werfen, das bestätigt die gamescom 2020 auf der eigenen Homepage:

„Gemeinsam kündigten die Koelnmesse und der game-Verband der deutschen Games-Branche an, dass die gamescom damit in jedem Fall mindestens in digitaler Form vom 25. bis 29. August stattfindet. Eine Verschiebung schlossen sie aus. Gleiches gilt auch für die Entwicklerkonferenz devcom (22. bis 24. August), mit der die gamescom-Woche startet.“

Ob die gamescom 2020 auch vor Ort in Köln stattfindet, soll sich Mitte Mai entscheiden. Dabei bekräftigen die Veranstalter ein weiteres Mal, dass Entwickler, Publisher, Stand-Mieter wie auch Privatbesucher im Fall der Fälle alle ihr Geld zurückbekommen werden.

Ursprüngliche Nachricht vom 16. März 2020, 17:00 Uhr

Wird die gamescom 2020 stattfinden?

Die gamescom 2020 findet für Privatbesucher vom Mittwoch, den 26. August, bis zum Sonntag, den 29. August, statt – wie jedes Jahr. Nun kann jedoch mit definitiver Sicherheit gesagt werden, dass 2020 nicht wie jedes Jahr ist: Durch die Ausbreitung des Coronavirus COVID-2019 werden momentan in allen Bundesländern nach und nach Veranstaltungen abgesagt, Clubs und Restaurants geschlossen und Regelungen getroffen, die das soziale Leben aus Sicherheitsgründen einschränken.

2019 wurde die Messe von rund 373,000 Menschen besucht, eng gedrängt in großen Messehallen, die gerade eben so genug Platz für die Menge boten. Ein derartiges Event wäre dieser Tage undenkbar, und abgesehen davon auch verboten: Der Veranstaltungsort Köln untersagt momentan jegliche Events, und das bis zum 10. April; was dann passiert, wird ohne Frage von der Situation abhängen. Der einzige Vorteil der gamescom 2020 ist also eines: Zeit. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist dieselbe: Wie lange wird die momentane Ausnahmesituation anhalten, und wie genau wird das Leben danach aussehen?

Wie wahrscheinlich ist es, dass die gamescom 2020 stattfindet?

Wie wir bereits berichtet haben, wurde die gamescom 2020 noch nicht offiziell abgesagt: Sie soll demnach Ende August wie geplant stattfinden, der Ticketverkauf ist gleichfalls gestartet. Mit Sicherheit kann dabei aber nur eines festgestellt werden: Sicher ist es nicht, dass die Messe abgehalten wird. Das bespricht auch der Veranstalter Koelnmesse in einem offenen Brief auf der Homepage:

„Liebe Kunden und Partner der Koelnmesse, uns erreichen derzeit Anfragen, wie sich eine mögliche Gefährdung durch den Corona-Virus auf unsere Koelnmesse-Veranstaltungen auswirkt. Die Koelnmesse nimmt das Thema ernst, denn die Gesundheit aller Messeteilnehmer steht an erster Stelle. Wir werden zu jeder einzelnen Koelnmesse-Veranstaltung die Empfehlungen der zuständigen Behörden bezüglich Großveranstaltungen bewerten und wie bisher unsere Entscheidungen nach sorgfältiger Abwägung treffen. Die Vorbereitungen für die gamescom laufen nach aktuellem Stand für den festgelegten Termin planmäßig weiter. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Vor Ort werden wir über sinnvolle Prophylaxemaßnahmen aufklären. Wir bieten verstärkt Desinfektionsmittel an, das als wirksamstes Mittel gegen eine Übertragung gilt. Stark frequentierte Geländebereiche werden außerdem mit erhöhter Frequenz gereinigt. Qualifizierte Ärzte und Rettungsassistenten in unseren Sanitätsstationen sind auf mögliche Verdachtsfälle vorbereitet und stehen Ihnen vor Ort bei Rückfragen zur Verfügung. Sollte während der Veranstaltung ein Verdachtsfall auftreten, sind auf dem Messegelände alle räumlichen und organisatorischen Vorkehrungen getroffen, um sofortige Abhilfemaßnahmen zu ergreifen.“

Momentan weiß niemand genau, wie lange der Veranstaltungsstopp in Köln tatsächlich notwendig ist, und wie lange danach noch für Sicherheit gesorgt werden muss. Ob etwa riesige Messen wie die gamescom dennoch in anderer Form vonstatten gehen müssen, womöglich über Streams oder als großes Online-Event? Eine zuverlässige Prognose kann nicht getroffen werden, allerdings werden im Moment auch andere Events im August 2020 – oder später – noch nicht abgesagt: Die Hoffnung besteht also, dass sich bis dahin die Lage verändert hat.

Alle Informationen dazu findet ihr im offiziellen Corona-Virus-FAQ auf der Homepage. Wir haben außerdem den Veranstalter kontaktiert und nachgefragt, wie groß die Gefahr ist, dass die Messe verschoben wird oder ausfällt. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Solltet ihr euch jetzt Tickets für die gamescom 2020 kaufen?

Der Ticketverkauf für die gamescom 2020 ist am 11. März offiziell gestartet. Solltet ihr ein Ticket erwerben wollen, steht dem nichts im Weg: Unter der Rubrik Fragen und Antworten zur gamescom 2020 erklärt der Veranstalter Koelnmesse, dass alle gekauften Tickets zurückerstattet werden, sollte die Messe wegen des Coronavirus ausfallen. Gutscheincodes dagegen, „verlieren ihre Gültigkeit und werden für neue Veranstaltungen neu bereitgestellt.“

Auch Aussteller sollen im Fall der Fälle alle geleisteten Zahlungen zurückerstattet bekommen. Tickets für Privatbesucher könnt ihr wie gehabt auf der offiziellen Seite kaufen.

Falls ihr gern zur gamescom 2020 gehen möchtet, braucht ihr euch also keine Gedanken um den Ausfall des Events und etwaiges verlorenes Geld machen. Was die Anfahrt per Zug, Bus oder Flugzeug sowie Hotelbuchungen angeht, übernimmt die Messe natürlich keine Verantwortung. In dem Falle wäre es wahrscheinlich sicherer, erst einmal abzuwarten.