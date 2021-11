„Hohoho!“ – die Weihnachtszeit nimmt langsam Fahrt auf. Damit ihr für die Weihnachtsgrüße per WhatsApp und andere Messenger die richtigem Smileys parat habt, findet ihr nachfolgend die wichtigsten Weihnachts-Emoji zum Kopieren und Einfügen in euren Chat.

Android Facts

Um Weihnachts-Emoji in WhatsApp und anderen Apps zu schreiben, müsst ihr keine zusätzliche Anwendung herunterladen. Alle Smileys mit Weihnachtsmütze, Tannenbaum, Santa Claus und Co. sind bereits in jeder Standard-Tastatur auf Android-Smartphones und beim iPhone integriert.

Emojis für Weihnachten: Weihnachtsbaum, Weihnachtsmann, Geschenke und mehr

Weihnachtsmann, Tannenbaum, Schneemann, Sterne – hier findet ihr die Emojis und Smileys zu Weihnachten:

Emoji Bedeutung 🎄 Weihnachtsbaum 🌲 Tannenbaum 🎅 Weihnachtsmann 🤶 Weihnachtsfrau 🧝 Elfe 👼 Engel / Christkind 🦌 Rentier 🌟 Leuchtender Stern ❄ Schneeflocke 🌨 Schneewolke ⛄ Schneemann ☃ Schneemann mit Schnee 🎁 Geschenk 🧦 Socken 🕯 Kerze 🔔 Glocke 🌠 Sternschnuppe 🌃 Sternennacht 🎇 Wunderkerze 🛷 Schlitten 🇨🇽 Flagge der Weihnachtsinsel

Beachtet, dass einige Emoji wie die Weihnachtsflagge oder die Smileys in der Überschrift bei einigen Desktop-Browsern nicht richtig dargestellt werden können. Falls ihr Anzeigefehler feststellt, ruft die Seite im Browser auf dem Handy auf.

Weihnachts-Emoji kostenlos für WhatsApp und Co. zum Kopieren

Aufgrund der Vielzahl an Smileys, die es inzwischen gibt, gestaltet sich die Suche manchmal schwierig. Natürlich könnt ihr selbst alle Smileys durchwühlen. Um euch Zeit zu sparen und einen schnellen Überblick zu bieten, welche Weihnachts-Emoji es überhaupt fürs Handy gibt, hilft euch die oben stehende Liste weiter. Ihr könnt die Icons einfach kopieren und im Chat der von euch verwendeten Messenger-App einfügen:

Drückt dafür zunächst oben in der linken Spalte auf das weihnachtliche Bild, das ihr verwenden wollt. Nach kurzer Zeit öffnet sich ein neues Menü, wo ihr die „Kopieren“-Funktion auswählt. Mit dem Emoticon in der Zwischenablage öffnet ihr die Messenger-App, wo ihr den Smiley einfügen wollt. Ruft dafür den entsprechenden Chat auf. Haltet den Finger im Textfeld, bis die „Einfügen“-Option erscheint. Einmal ausgewählt, findet ihr den Emoji im Textfeld und könnt ihn so verschicken.

Im Video findet ihr einige coole Weihnachtstexte die ihr in WhatsApp und Co. verschicken könnt:

Damit ihr an den Weihnachtstagen zusätzlich zu den Weihnachts-Emojis noch die passenden Worte mitschicken könnt, findet ihr bei uns eine Auswahl der besten Weihnachtssprüche. Auch die Sprüche könnt ihr natürlich kopieren und in WhatsApp oder anderen Apps einfügen:

Die GIGA-Redaktion wünscht euch eine schöne Adventszeit!

Das Android Quiz: Wie viel weißt du über Googles Betriebssystem?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).