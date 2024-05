Wem gehört Kaufland? Das ist der Eigentümer der Handelskette

Wenn ihr häufiger bei Kaufland einkauft, habt ihr euch möglicherweise schon einmal gefragt, wem das Unternehmen gehört. Dahinter steckt ein prominenter Name.



Kaufland ist nicht nur eine der größten Handelsketten Deutschlands, auch in Polen, Rumänien, Tschechien und weiteren europäischen Ländern hat sie zahlreiche Filialen. Die rund 150.000 Mitarbeiter sind über Standorte in acht verschiedenen Ländern verteilt. Was viele Kunden gar nicht wissen: Kaufland gehört zum selben Konzern wie der Konkurrent Lidl.

Lidl gehört ebenfalls zur Schwarz-Gruppe. Diese Fakten aus dem Video über den Discounter kanntet ihr bestimmt noch nicht:

Wem gehört Kaufland?

Kaufland ist ein Tochterunternehmen der Schwarz-Gruppe. Diese besitzt auch Lidl, den (anhand der Filialen gemessen) größten Discounter der Welt. Die Schwarz-Gruppe beschäftigt über 575.000 Mitarbeiter rund um den Globus und hat 2022 einen Umsatz von rund 154,1 Milliarden Euro erzielt.

Eigentümer der Schwarz-Gruppe ist Dieter Schwarz. Der Milliardär zog sich 1999 aus der Unternehmensführung zurück und besitzt laut „Forbes“ aktuell Vermögenswerte von 38 Milliarden US-Dollar (circa 35 Milliarden Euro). Damit gilt er als der zweitreichste Deutsche. Über sein Privatleben ist jedoch nur wenig bekannt.

Kaufland: Die Geschichte der Handelskette

Im Jahr 1968 eröffnete Josef Schwarz den ersten Verbrauchermarkt unter dem Namen „Handelshof“ im schwäbischen Backnang. Das Angebot war auf Endverbraucher ausgelegt und die Ware wurde hier erstmals nach den US-amerikanischem Prinzip in Selbstbedienung angeboten.

Nachdem Josef Schwarz im Jahr 1977 gestorben war, übernahm sein Sohn Dieter Schwarz die Leitung des Familienunternehmens Lidl & Schwarz KG. 1984 eröffnete er das erste SB-Warenhaus unter dem Namen „Kaufland“ in Neckarsulm. Nach der Wiedervereinigung Deutschlands expandierte Kaufland in weitere Bundesländer und schließlich europaweit.

Heute ist Kaufland neben Deutschland in sieben weiteren Ländern vertreten. Durch die Einführung innovativer Konzepte wie einen Lieferservice oder die Kaufland Card bleibt das Unternehmen stets konkurrenzfähig. Gut möglich, dass Kaufland bald auch außerhalb Europas expandiert. Kennt ihr eigentlich schon diese Geheimcodes bei Kaufland und ihre Bedeutung?

