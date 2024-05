Wem gehört Netflix? Das ist die Erfolgsgeschichte des Streaming-Dienstes

„Netflix and Chill“ – Netflix ist wohl das einzige Unternehmen mit eigener Redewendung. Wir verraten euch mehr über Gründung, CEO und Umsatz von Netflix.

Der Streaming-Riese aus den USA revolutionierte die Art, wie wir Filme und Serien schauen. Netflix verfügt mittlerweile über ein breit gefächertes Abo-Angebot, auch für den schmalen Geldbeutel. Lange Zeit galt Netflix quasi konkurrenzlos als der Inbegriff des Video-on-Demand-Marktes. Doch wie fing die Erfolgsgeschichte an? Wer hat Netflix gegründet? Wem gehört es heute? Und wie viel Umsatz kann das Unternehmen heute verzeichnen? Wir verraten euch mehr dazu.

Wer ist CEO von Netflix?

Reed Hastings ist als Mitgründer seit 2023 Executive Chairman im Aufsichtsrat der Firma Netflix, nachdem er 25 Jahre lang die Rolle als CEO innegehalten hatte. Ted Sarandos und Greg Peters sind nun Co-CEOs.

Als Aktiengesellschaft gehört Netflix jedoch im Prinzip verschiedenen Aktionären. Derzeit sind laut companiesmarketcap mehr als 435 Millionen Aktien im Umlauf. Reed Hastings hält ungefähr drei Millionen Aktien. Die größten institutionellen Aktionäre sind die Vanguard Group und BlackRock. Marc Randolph, der Netflix ursprünglich zusammen mit Reed Hastings gegründet hatte und bis 1999 CEO war, verließ das Unternehmen 2003.

Seit wann gibt es Netflix?

Die Netflix-Gründung fand bereits im Jahr 1997 statt. Gegründet wurde das Unternehmen von Marc Randolph und Reed Hastings. Netflix war damals eine Online-Videothek, die DVDs per Post an ihre Abonnenten in den USA verlieh. 925 Filme befanden sich damals im Sortiment, die anfangs jeweils vier Dollar kosteten. Dann führte das Unternehmen allerdings ein Abonnement-System ein, sodass Kunden monatlich eine Gebühr zum Ausleihen zahlen mussten. Dafür konnten sie so viele Filme mieten, wie sie wollten.

2002 ging Netflix schließlich an die Börse. Eine Aktie kostete damals einen Dollar. 2003 ließ sich Netflix sogar sein Abonnement-System patentieren. Erst 2007 erfolgte der Einstieg in den Video-on-Demand Markt. Ab 2011 wurden dann schon Fernbedienungen mit eigener Netflix-Taste produziert. Rund 270 Millionen Menschen weltweit haben mittlerweile Netflix abonniert. Zum Vergleich: 2014 waren es noch 50 Millionen. Ein rasantes Wachstum, das unter anderem den stetigen Neuerungen im Film- und Serienangebot zu verdanken ist.

So viel Umsatz macht Netflix

Der Umsatz von Netflix steigt seit 2010 exponentiell. Im Jahr 2023 konnte Netflix laut Statista einen Umsatz von 33,72 Milliarden US-Dollar erwirtschaften. Dies ist gleichzeitig auch der höchste Umsatz der Netflix-Geschichte! Wie es weiter geht, bleibt abzuwarten, schließlich wurden in den letzten Jahren die Preise angezogen und Account-Sharing für Personen aus verschiedenen Haushalten verboten.

