Wenn Kunst und Pokémon aufeinandertreffen: Das steckt hinter dem Sammlerstück

Nicht nur Kunstbegeisterte pilgerten 2023 nach Amsterdam. Ein Museum hatte einen wahren Hype um Pikachu ausgelöst. Wir verraten, was die Pokémon-Karte heute bringt.

Sammlerleidenschaft treibt seltsame Blüten

Generationen von Kindern sind mit Pokémons aufgewachsen. Wer die Sammelkarten kennt, weiß auch, dass einige Raritäten darunter die Kasse klingeln lassen. Den wohl größten Ansturm auf Pokémon-Karten musste 2023 ein Amsterdamer Kunstmuseum verkraften. Plötzlich standen nicht mehr nur die leuchtenden Farben und die tiefen Konflikte der Person Van Gogh im Fokus.

Das Museum wollte sich auch für jüngere Besucher attraktiv machen und hatte daher die Sammelkarte „Pikachu mit dem grauen Filzhut“ herausgegeben. Die skurrile Idee traf bei unzähligen Pokémon-Fans ins Schwarze und der Hype hat bis heute überlebt.

Pikachu contra Van Gogh: Museum landete Volltreffer

Die Sammelkarte „Pikachu mit dem grauen Filzhut“ ist am Selbstporträt Vincent Van Goghs orientiert. Dieser hatte sich in seinem berühmten Werk selbst mit Filzhut dargestellt. Damit, dass die Aktion des Amsterdamer Kunstmuseums publikumswirksam sein würde, war zu rechnen. Nicht abschätzen ließ sich allerdings das Gerangel im Souvenirshop. Schon am ersten Tag des Verkaufs spielten sich dort irre Szenen ab.

Die Aktion ging auf. Die Botschaft dahinter liegt, laut Museums-Chefin Emilie Gordenker, nicht nur in der Annäherung an neue Generationen. Sie übt auch Distanz von einer reinen Pokémon-Werbekampagne. Viel mehr ging es um die Bedeutung von Pikachu & Co. für die Bildkultur Japans. Van Gogh war an japanischer Druckkunst sehr interessiert, bekräftigt die Direktorin.

Das Selbstporträt des Künstlers aus 1888 wurde in 2023 neu umgesetzt. (© IMAGO / United Archives)

Kunstmuseum kommt an seine Grenzen – der Hype geht in die nächste Runde

Die unverhofften Tumulte um „Pikachu mit grauem Filzhut“ hatten für das Museum Konsequenzen. Um die Sicherheit von Mitarbeitern und Besuchern nicht zu gefährden, fiel der Entschluss, die Karte nicht mehr anzubieten. Dass Kunstmuseum dürfte jetzt wieder mehr Raum für die Betrachtung der Werke Van Goghs bieten.

Die Sammelkarten finden weiter ihre Abnehmer. Auf den Online-Verkaufsportalen klettern die Preise für Pikachu und Filzhut an die Decke. Bei Ebay wird die Sammelkarte zu Preisen zwischen 300 und über 1.000 Euro angeboten. Bei Amazon pendelt sich das Preisniveau bei ungefähr 360 Euro ein.