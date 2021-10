Heute geht es in die zweite Runde des DFB-Pokals in der Saison 2021/22. In der ersten Hauptrunde gab es die ersten Überraschungen und viele Tore. Auch in diesem Jahr wird es wieder alle DFB-Pokal-Spiele im Live-Stream und TV geben. GIGA erklärt, was es heute wo im Free-TV zu sehen gibt und wie ihr alle Übertragungen live im Stream sehen könnt.

DFB Pokal Live-Stream Facts

GIGA gibt einen Überblick, wo und wann welches Spiel zu sehen ist, welche Fußball-Spiele live im Free-TV zu empfangen sind und wann man die Highlights und alle Tore der einzelnen Partien sehen kann. Heute gibt es die ersten acht Spiele in der zweiten Pokalrunde. Sport1 wird ein Spiel im Free-TV zeigen, alle Partien vom DFB-Pokal seht ihr im Stream und TV bei Sky Sport. Sport1 zeigt heute das Spiel zwischen Borussia Dortmund und FC Ingolstadt live im Stream und TV. Online gibt es die Übertragung gratis und ohne Anmeldung direkt im Web-Angebot des TV-Senders.

2. Runde im DFB-Pokal heute – wer zeigt was im TV und online?

Auch in diesem Jahr sind einzelne DFB-Pokal-Spiele im Free-TV wieder sowohl bei ARD als auch bei Sport1 zu sehen. Sport1 zeigt heute das Dortmund-Spiel. Die Vorberichte starten um 18:00 Uhr, der Anstoß erfolgt um 20:00 Uhr.

ARD übernimmt die Übertragung morgen. Dann seht ihr ab 20:15 Uhr das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und FC Bayern München. Die nächsten Übertragung vom DFB-Pokal im Free-TV:

Sport1: 26.10.2021, 20:00 Uhr: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt

26.10.2021, 20:00 Uhr: Borussia Dortmund - FC Ingolstadt ARD: 27.10.2021, 20:45 Uhr: Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

Fußball-Fans können aber nicht nur zu den beiden Free-TV-Spielen einschalten. Mit einem Zugang zu Sky Sport seht ihr alle weiteren DFB-Pokal-Spiele inklusive den beiden oben genannten Spielen live und in voller Länge. Los geht der Pokalabend heute und am morgigen Dienstag jeweils um 18:30 Uhr.

Diese Spiele seht ihr heute vom DFB-Pokal bei Sky ab 18:30 Uhr:

SV Babelsberg 03 - RB Leipzig

TSG 1899 Hoffenheim - Holstein Kiel

TSV 1860 München - FC Schalke 04

SC Preußen Münster- Hertha BSC

Ab 20:45 Uhr gibt es folgende Begegnungen:

VfL Osnabrück - SC Freiburg

1. FC Nürnberg - Hamburger SV

1. FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld

Morgen geht es dann so ab 18:30 Uhr weiter:

Dynamo Dresden - FC St. Pauli

VfL Bochum - FC Augsburg

SV Waldhof Mannheim - 1. FC Union Berlin

Bayer 04 Leverkusen - Karlsruher SC

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

Jahn Regensburg - Hansa Rostock

VfB Stuttgart - 1. FC Köln

Das Spiel heute ist auch live und in voller Länge bei Sky zu sehen. Hier benötigt ihr ein Sky-Abo mit Sport-Paket. Im reinen Bundesliga-Paket sind die 63 DFB-Pokal-Spiele hingegen nicht enthalten. Wer kein „großes“ Pay-TV-Abo buchen möchte, kann alle Spiele vom DFB-Pokal im Live-Stream über das Sky Sport Ticket sehen. Das Supersport-Ticket kann für einen Monat oder ein ganzes Jahr gebucht werden.

Sky zeigt in der Saison 2021/22 alle 63 Partien vom DFB-Pokal im Stream und TV.

vom DFB-Pokal im Stream und TV. ARD wird neun Spiele zeigen. Dabei wird es in den ersten beiden Runden jeweils eine Live-Übertragung geben, ab dem Achtelfinale zwei.

zeigen. Dabei wird es in den ersten beiden Runden jeweils eine Live-Übertragung geben, ab dem Achtelfinale zwei. Sport1 zeigt je ein Spiel pro Runde live und in voller Länge kostenlos.

Fußball heute: Uhrzeiten, Sender und Ergebnisse der DFB-Pokal-Übertragungen

So lief die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal:

Freitag, 6. August 2021, 20:45 Uhr:

Dynamo Dresden – SC Paderborn 07 2:1

TSV 1860 München – SV Darmstadt 98 5:4 i.E.

Samstag, 7. August 2021, 15:30 Uhr:

SC Weiche Flensburg 08 – Holstein Kiel 2:4 n.V.

1. FC Lok Leipzig – Bayer Leverkusen 0:3

SV Sandhausen – RB Leipzig 0:4

SpVgg Bayreuth – Arminia Bielefeld 3:6

Greifswalder FC – FC Augsburg 2:4

VfL Osnabrück – Werder Bremen 2:0

Eintracht Norderstedt – Hannover 96 0:4

Wuppertaler SV – VfL Bochum 1:2

BFC Dynamo – VfB Stuttgart 0:6

Samstag, 7. August 2021, 18:30 Uhr:

SSV Ulm 1846 – 1. FC Nürnberg 0:1

SV Babelsberg 03 – SpVgg Greuther Fürth 5:4 i.E.

1. FC Magdeburg – FC St. Pauli 2:3

Samstag, 7. August 2021, 20:45 Uhr:

SV Wehen Wiesbaden – Borussia Dortmund 0:3

Sonntag, 8. August 2021, 15:30 Uhr:

SV Meppen – Hertha BSC 0:1

SV Elversberg – 1. FSV Mainz 05 7:8 i.E.

FC Carl Zeiss Jena – 1. FC Köln 2:4 i.E.

FC 08 Villingen – FC Schalke 04 1:4

Waldhof Mannheim – Eintracht Frankfurt 2:0

Rot-Weiß Koblenz – Jahn Regensburg 0:3

Türkgücü München – 1. FC Union Berlin 0:1

VfL Oldenburg – Fortuna Düsseldorf 0:5

Preußen Münster – VfL Wolfsburg 1:3 n.V.

Sonntag, 8. August 2021, 18:30 Uhr:

Eintracht Braunschweig – Hamburger SV 1:2

Würzburger Kickers – SC Freiburg 0:1

Hansa Rostock – 1. FC Heidenheim 3:2 n.V.

Montag, 9. August 2021, 18:30 Uhr:

FC Ingolstadt 04 – Erzgebirge Aue 2:1

FC Viktoria Köln – 1899 Hoffenheim 2:3 n.V.

Sportfreunde Lotte – Karlsruher SC 1:4

Montag, 9. August 2021, 20:45 Uhr:

1. FC Kaiserslautern – Borussia Mönchengladbach 0:1

Mittwoch, 25. August 2021, 20:15 Uhr:

Bremer SV – FC Bayern München 0:12

DFB-Pokal-Highlights: Alle Tore im Video

Die Zusammenfassungen mit den Toren der ersten DFB-Pokal-Runde gab es bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Darüber hinaus gibt es die Highlight-Videos vom DFB-Pokal im Stream auch im YouTube-Kanal der Sportschau kostenlos sowie als Video im Web-Auftritt der Sportschau und im YouTube-Kanal von Sky Sport HD.

Weitere Highlight-Videos bietet Sky kostenlos im eigenen YouTube-Channel an:

Die zweite Runde im DFB-Pokal steigt im Herbst. Der Terminplan:

1. Hauptrunde : 6. bis 9. August 2021

: 6. bis 9. August 2021 2. Hauptrunde : 26./27. Oktober 2021

: 26./27. Oktober 2021 Achtelfinale : 18./19. Januar 2022

: 18./19. Januar 2022 Viertelfinale : 1./2. März 2022

: 1./2. März 2022 Halbfinale : 19./20. April 2022

: 19./20. April 2022 Finale: 21. Mai 2022

DFB-Pokal im Radio live verfolgen – auch mit Alexa und Google

Wer kein Sky-Abo buchen will, kein Free-TV empfängt und dennoch das Spiel seines Lieblingsvereins verfolgen möchte, kann auch zu den Übertragungen vom DFB-Pokal im Radio einschalten. Viele Vereine bieten ein eigenes Klub-Radio online an, wo mit der Vereinsbrille vom Spiel berichtet wird. Eine neutrale Berichterstattung gibt es zudem im Radio-Angebot der Sportschau. Hier kann über die Sportschau-App oder die ARD Mediathek bei den einzelnen Radio-Berichten vom DFB-Pokal im Stream eingeschaltet werden. Per Sprachassistent lassen sich die einzelnen Übertragungen über Amazon Alexa oder Google ansteuern. Sprecht hierfür zum Beispiel einfach den Befehl „Alexa, spiel Bremer SV gegen Bayern München“ beziehungsweise aktiviert die Übertragung zuerst mit „Hey Google, mit Sportschau sprechen“; um anschließend die DFB-Pokal-Übertragung per Sprache auszuwählen.

Im Video: Wie Live-TV am Laptop, Smartphone und Tablet funktioniert

Wie schaust du Filme & Serien?

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).