Weihnachten 2022 ist das fest der Liebe und des Zusammenhalts, der Menschlich- und Besinnlichkeit. Umgeben von Familie und Freunden, auch im Geiste, falls sie vielleicht nicht vor Ort sein können. Schreibt euren Liebsten einfach einen schönen oder lustigen Weihnachtsspruch per WhatsApp, Telegram, Threema, Facebook oder SMS. Hier sind die 24 besten Weihnachtssprüche, die wir finden konnten.

Schöne Weihnachtssprüche

Bild von Pexels auf Pixabay

Bäume leuchtend, Menschen lebend,

In dem Glanze sich bewegend,

Alt und junges Herz erfreut,

und solch Atmosphäre zeugt,

daß Kinderaugen groß wie Sterne

erwachen, und immer wieder gerne

staunend auf und nieder schauen,

um Dank und Liebe zu vertrauen.

Bild von Rachel Burkum auf Pixabay

Durch den Tannenwald

in der Weihnachtszeit

geht ein Mann, uralt,

ob es stürmt und schneit.

Er ist gut und lieb,

auch wenn man ihn nicht sieht.

Er selbstlos schenken kann,

drum heißt er Weihnachtsmann!

Bildquelle: Pixaline auf Pixabay

Weihnacht‘ ist die schönste Zeit,

für Ruhe und Besinnlichkeit.

Und das Beste:

Nicht Geschenke, sondern Liebe

macht das Feste!

Bild von Herbert Aust auf Pixabay

Was die Ware Weihnacht euch verspricht,

euch nur die wahre Weihnacht wirklich bringt.

Bildquelle: Kevin Sanderson auf Pixabay

Gemütlich zuhause,

ein Gläschen Wein,

bei Kerzenschein.

Im Überfluss Zufriedenheit,

ich wünsche schöne Weihnachtszeit!

Bildquelle: Michael Schwarzenberger auf Pixabay

Die schönsten Geschenke kann man nicht einpacken:

Gesundheit und Liebe,

Familie und Frieden,

Glück und Lachen,

frohe Weihnachten!

Bildquelle: Gerd Altmann auf Pixabay

Tannen, Lametta und Lichter,

Bratapfelduft und frohe Gesichter,

Freude am Schenken,

das Herz wird weit,

ich wünsche schöne Weihnachtszeit!

Bildquelle: Alexas_Fotos auf Pixabay

Wir wünschen euch zum heiligen Feste,

vom Schönen das Schönste,

und vom Besten das Beste!

Bildquelle: Gerd Altmann auf Pixabay

Strahlend hell und wunderbar,

so sei für euch das nächste Jahr!

Freude und Besinnlichkeit,

wünschen wir zur Weihnachtszeit!

Herzliche Weihnachtsgrüße

von mir für Dich.

Bildquelle: Steve Buissinne auf Pixabay

Wärst du nicht so weit von mir,

würd‘ ich singen ein Liedchen Dir.

So bleibt mir nur, auf diesem Wege,

Dir Weihnachtsgrüße zu übergeben.

Ich wünsch‘ Dir für die Weihnachtszeit,

Glück, Gesundheit und Zufriedenheit!

Bildquelle: monicore auf Pixabay

Weihnachten ist das Fest der Liebe.

Sie überwindet alles,

Wie das Licht die Finsternis.

Bildquelle: Myriam Zilles auf Pixabay

Hell erleuchtet,

alle Kerzen,

mein Weihnachtsgruß,

er kommt von Herzen!

Bildquelle: Steve Buissinne auf Pixabay

Ich bin 'ne kleine Weihnachtsmaus,

steh‘ leider nicht vor deinem Haus,

drum schick‘ ich Dir jetzt aus der Ferne,

eine Hand voll Weihnachtssterne.

Bildquelle: Ylanite Koppens auf Pixabay

Dieser WhatsApp-Gruß soll sagen:

Viel Freude an den Weihnachtstagen.

Und das neue Jahr soll bringen,

was zum Glück des Lebens zählt,

und vor allen anderen Dingen:

Liebe auf der ganzen Welt!

Bildquelle: monicore auf Pixabay

Bei Tannenduft und Kerzenschein,

möge alles schön und fröhlich sein!

Wir wünschen schöne Weihnachten!

Lustige Weihnachtssprüche

Bildquelle: Larisa Koshkina auf Pixabay

Ich wünsche euch wunderschöne Weihnachten.

Und denkt immer an das chinesische Sprichwort:

Hätte fast geheult, besonders an dieser Stelle: 止瑩札慲楤湥.....

Bildquelle: Clker-Free-Vector-Images auf Pixabay

Rudolf hat 'ne rote Nase,

ihm drückt der Glühwein auf der Blase.

Bedröhnt fliegt er von Haus zu Haus

und richtet meine Grüße aus.

Bildquelle: annca auf Pixabay

Ich weiß, es ist noch früh.

Aber ich kenne so viele Leute!

Arme, hässliche Säcke, Schlampen, Alkoholiker und sonstige Idioten,

denen ich noch schreiben muß.

Also fang‘ ich mal bei den attraktiven, intelligenten, stilvollen und geilen an:

Frohe Weihnachten!

Bildquelle: PublicDomainPictures auf Pixabay

Wer schlittert durch die stille Nacht?

Es ist der Weihnachtsmann, welche Pracht!

Er jodelt fröhlich und kommt von mir,

mit den besten Wünschen jetzt zu Dir!

Bildquelle: Larisa Koshkina auf Pixabay

Der Baum verbrannt,

Geschenk vergessen,

die Ganz ist auch schon aufgefressen,

und auf dem Tisch gab's keine Gaben.

Ich wünsche trotzdem:

Schönen Heiligabend!

Bildquelle: Pezibear auf Pixabay

Christkind, Christkind, guter Gast,

hast du mir was mitgebracht?

Hast du was,

dann setz‘ Dich nieder,

hast du nichts,

dann geh‘ gleich wieder!

Bildquelle: PublicDomainPictures auf Pixabay

Hab‘ den Weihnachtsmann gesehen,

stand an der Bar, konnt‘ kaum gehen.

Auf Geschenke brauchst‘ nicht zu hoffen,

er hat das ganze Geld versoffen.

Bildquelle: Myriam Zilles auf Pixabay

Advent, Advent, das Smartphone brennt,

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier,

dann hast du 1000 Nachrichten vor der Tür.

Also weg damit und zum Familiennest,

für ein schönes Weihnachtsfest!

