Bei den Bedeutungen von WhatsApp-Emojis macht euch keiner so leicht etwas vor? Das wollen wir doch mal sehen! Zeigt in unserem Emoji-Quiz, wie gut ihr euch wirklich auskennt.

Emojis sind eine Bildsprache, die einen großen Interpretationsspielraum bieten. Schon im 19. Jahrhundert gab es in Zeitungen erste Spielereien mit Gesichtern. Der erste richtige Emoji, der Smiley, wurde 1963 in Amerika erfunden. Inzwischen werden die kleinen Gesichter und Symbole vor allem in sozialen Netzwerken genutzt – allen voran WhatsApp. Doch nicht immer ist ganz klar, welcher Emoji welche Bedeutung trägt. Ist die Definition der kleinen Emotions-Übermittler zwischen zwei Gesprächspartnern nicht eindeutig geklärt, kann es zu Problemen in der Kommunikation kommen – manche mehr oder weniger peinlich.

Wie steht es mir euch? Fühlt ihr euch in der großen Welt der Emojis heimisch und kennt ihr alle Bedeutungen? Oder solltet ihr die Nutzung von Emojis in Zukunft besser vermeiden? Startet unser Quiz und findet es heraus!