„Who let the Dogs out“ ist einer der größten Ohrwürmer aus den 2000er-Jahren. Das Lied erschien bereits im Jahr 2000, erst 16 Jahre später wurde aber bekannt, was der Song überhaupt bedeuten soll. Was wollte die Reggae-Gruppe mit dem Lied ausdrücken und was ist aus den „Baha Men“ geworden?

„Who let the Dogs out, who, who, who, who?“ – so klingt es in dem Party-Hit. Wer die Hunde rausgelassen hat, wird vermutlich niemals beantwortet. Darum geht es in dem Lied aber auch nicht.

„Who let the Dogs out“: Das bedeutet der Text

Im Jahr 2016, also ganze 16 Jahre, nachdem der Chart-Hit veröffentlicht wurde, hat sich der Künstler hinter dem Song-Text über die Bedeutung der Song-Zeilen geäußert (Quelle: Huffington Post). Es geht in dem Lied nicht um echte Hunde, die ausbrechen. Stattdessen sind mit den „Dogs“ Männer mit schlechtem Benehmen gemeint, die sich in der Öffentlichkeit verbal wild auf Frauen stürzen. Es ist also ein Lied, dass das sogenannte „Cat Calling“ anprangert. Das ist eine Verhaltensweise, bei der Männer ungefragt nach der Aufmerksamkeit von Frauen in der Öffentlichkeit gieren, etwa durch Hinterpfeifen oder anzügliche Kommentare.

„Who let the Dogs out“: Das steckt hinter dem Lied

Der Song wurde nicht von den „Baha Men“ geschrieben, sondern bereits 1996 von Anslem Douglas, einem Musiker aus Trinidad & Tobago. Douglas bezeichnet den ursprünglichen Song „Doggie“ als „man-bashing song“. So habe in der Vergangenheit sein Schwager den Satz „Who let the Dogs out“ benutzt, wenn es um wildes Männerverhalten ging. Anslem hat den Satz in einem Lied verarbeitet. In dem Lied werden Männer mit Hunden verglichen, die nicht hören wollen.

Auch wenn „Who let the Dogs out“ also wie ein witziger Party-Hit klingt, hat er doch eine ernste Bedeutung. Heute weiß man also zwar immer noch nicht, wer die Hunde rausgelassen hat, es steht aber fest, worum es sich bei den „Hunden“ tatsächlich handelt.

Was wurde aus den „Baha Men“?

Die „Baha Men“ waren bereits in den 1980er-Jahren aktiv. 1985 erschien das erste Album „Electrifying“. Bis zum Durchbruch musste man allerdings bis zum Jahr 2000 warten.

Mit „Who let the Dogs out?“ gelang den „Baha Men“ ein Hit, der auch in den 2020er-Jahren noch auf vielen Partys zu hören ist. Das war aber auch der einzige große Erfolg der Gruppe von den Bahamas. Bereits das nachfolgende Lied „You All Dat“ konnte keine hohe Chart-Platzierung mehr einfahren. Das Lied „Best Years of Our Lives“ vom Nachfolgealbum wurde für den Soundtrack von „Shrek: Der tollkühne Held“ verwendet, der Titel „Move Like This“ war in der Komödie „Lügen haben kurze Beine“ zu hören. Auch für die Filme „Crocodile Hunter auf Crash-Kurs“ und „Garfield: Der Film“ wurden Songs beigesteuert. Der Instagram-Kanal der Band wird noch gepflegt und immer wieder mit Inhalten versorgt. Diese zeigen vor allem Fotos aus der Vergangenheit, es gibt aber auch aktuelle Informationen:

2004 erschien das letzte Album „Holla!“. Ein Erfolg blieb aus, seitdem war von den „Baha Men“ als Band nichts neues mehr zu hören, bevor 2015 das Studioalbum „Ride with Me“ erschien. Das letzte hörbare Lebenszeichen der Band gab es im Jahr 2022 mit der Single „Fire“, das auf dem Album des Künstlers „Maffio“ erschienen ist.

Mit dem Song knüpft die Gruppe an die bekannten Latino-Rhythmen an. Im vergangenen Jahr war die Gruppe zudem bei einigen Live-Auftritten in den USA zu sehen.

