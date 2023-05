Das Deutschland-Ticket kann seit einigen Wochen für Fahrten im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt werden. Kann man sich damit auch in die 1. Klasse in Zügen der Deutschen Bahn und anderen Verkehrsmitteln setzen?

In seiner normalen Form kann das Deutschland-Ticket nicht in der 1. Klasse genutzt werden. Man darf sich damit also nur in die Bereiche der 2. Klasse setzen. Das gilt auch, wenn der Zug stark überfüllt ist und es keine anderen Anweisungen des Zugpersonals gibt.

1. Klasse mit dem Deutschland-Ticket fahren: Geht das?

Derzeit gibt es auch keine allgemeine Upgrade-Option, um das Deutschland-Ticket auf Fahrten in der ersten Klassen aufzuwerten. Es gibt aber Planungen für solch ein Ticketangebot (Quelle: VRR). Diese Option wird es aber zum Start nicht flächendeckend, sondern nur regional begrenzt geben. Gegen einen Aufpreis soll es demnach in NRW ab dem 1. Juli ein Zusatzticket geben, mit dem man das 49-Euro-Ticket dann auch in der 1. Klasse nutzen kann. Die 1. Klasse-Option soll monatlich 69 Euro zusätzlich zum Deutschland-Ticket kosten. Insgesamt müsste man dann also 118 Euro für einen Monat bezahlen, wenn man durch Deutschland in den Regionalzügen in der 1. Klasse sitzen will.

Deutschland-Ticket auf 1. Klasse aufwerten

Nach der aktuellen Planung wäre diese Zusatzoption jedoch nur für Fahrten innerhalb Nordrhein-Westfalens in der 1. Klasse gültig. Bei Fahrten über die Landesgrenzen hinaus muss man wieder in der zweiten Klasse Platz nehmen. Eine bundesweite Lösung ist angedacht, noch steht nicht fest, wann es das „1. Klasse“-Upgrade für das 49-Euro-Ticket geben wird und was es kosten könnte.

Generell ist es bei der Deutschen Bahn möglich, ein Übergangsticket für die 1. Wagenklasse zu kaufen (Quelle: Deutsche Bahn). Das erhält man zum Beispiel beim Schalter oder Schaffner im Zug. Mit dem Ticket kann man jedoch nur bei einer Fahrt und nicht über den gesamten Geltungszeitraum des Deutschland-Tickets in der 1. Klasse mitfahren.

