Die deutsche Sprache ist unter anderem für seine langen Wortketten bekannt. Dauerbrenner in Memes sind unter anderem Ausdrücke wie „Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragunsgesetz“ oder „Donau­dampfschifffahrts­elektrizitäten­hauptbetriebswerk­bauunterbeamten­gesellschaft“. Wie viele Wörter hat die deutsche Sprache insgesamt?

Eine exakte Antwort gibt es auf die Frage nicht, schließlich lassen sich zum Beispiel durch Verkettungen von Substantiven theoretisch unendlich viele mehr oder weniger sinnvolle Wörter zusammenstellen. Es gibt aber zumindest Angaben renommierter Stellen, die die genaue Wortzahl im deutschen Sprachschatz angeben.

Wie viele Wörter gibt es im Deutschen?

Die erste Anlaufstelle für Rechtschreibfragen und Definitionen von Wortbedeutungen ist der Duden. Das Sprachwerk gibt es bereits seit 1880 und wird regelmäßig mit neuen Wörtern aktualisiert. Die aktuelle Auflage des gedruckten Standardwerks stammt aus dem Jahr 2020 und umfasst rund 148.000 Stichwörter, wovon 3000 zuletzt neu aufgenommen wurden. Den Wortschatz in der deutschen Gegenwartssprache schätzt man beim Duden auf 300.000 bis 500.000 Wörter. Der Dudenkorpus, die digitale Datenbank der Redaktion, ist sogar noch weitaus umfangreicher.

Dort stehen über 18 Millionen unterschiedliche Wörter. Während in der gedruckten Fassung nur Einträge zu finden sind, die in der noch halbwegs in der heutigen Sprache anzutreffen sind, sind im Dudenkorpus auch längst veraltete und sehr selten gehörte oder gelesene Wörter drin.

Was ist das längste Wort in der deutschen Sprache?

Zudem besteht der Korpus aus vielen Zusammensetzungen. Das eingangs erwähnte Gesetz ist mit 63 Zeichen nur das drittlängste Wort. Den Längenrekord hält mit 79 Zeichen der Begriff „Rinderkennzeichnungsfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz“, gefolgt von „Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung“ mit 67 Buchstaben. Eine Übersicht der längsten Begriffe findet ihr im Web-Angebot des Dudens. Die Duden-App liefert euch alle gängigen Wörter auf das Smartphone. Dort könnt ihr die Bedeutung der deutschen Wörter einfach nachschlagen.

Die langen Wortketten sorgen bei Nicht-Muttersprachlern für Belustigung:

Wie viele Wörter hat die deutsche Sprache?

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat hingegen eine andere Antwort auf die Frage nach der Anzahl der Wörter in der deutschen Sprache. Hier stützt man sich auf führende Sprachwissenschaftler und schätzt den Wortschatz in der deutschen Standardsprache auf rund 75.000 Wörter. Für die Gesamtgröße gibt es keine eindeutige Antwort, sondern eine Schätzung von 350.000 bis 500.000 Wörtern.

Ein normaler deutscher Muttersprachler führt durchschnittlich 12.000 bis 16.000 Wörter in seinem Wortschatz, darunter ca. 3.5000 Fremdwörter (Quelle: Duden). Das sind Wörter, die man aktiv benutzt. Im passiven Wortschatz geht die Zahl deutlich nach oben. Bei den Begriffen, die man zwar selber nicht verwendet, aber trotzdem versteht, wenn man sie hört oder liest, liegt die Zahl bei über 50.000. Falls ihr euren Wortschatz trainieren wollt, helfen euch verschiedene Apps dabei:

So gibt es für Android und iOS viele Hilfs-Apps, mit denen man neue Wörter lernen kann. Es gibt auch einige unterhaltsame Umsetzungen wie das beliebte Wortguru und Wortkreuz, bei denen man spielerisch neue Wörter kennenlernen und den bestehenden Wortschatz auffrischen kann.

