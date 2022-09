Spätestens seitdem Russland die Gaslieferungen nach Deutschland minimiert und anschließend komplett eingestellt hat, informieren sich viele über den aktuellen Füllstand der deutschen Gasspeicher. Wie voll sind die Gasspeicher kurz vor dem Herbst?

Volle Gasspeicher sind notwendig, damit Deutschland durch den Winter kommt, ohne das Gas an verschiedenen Stellen komplett abschalten zu müssen. Die Ministerverordnung aus dem Sommer 2022 sieht Mindestfüllwerte vor.

Gasfüllstand in Deutschland heute

Wie voll die Gasspeicher in Deutschland heute sind, erfahrt ihr tagesaktuell im Twitter-Kanal „Gas Füllstand Status“.

Der Kanal postet einmal täglich automatisiert den aktuellen Füllstand in Prozent. Zudem sieht man in Giga-Wattstunden, wie viel Gas aus den Speichern entnommen sowie zugeführt wird. Ein Trend gibt schnell Aufschluss darüber, ob der Stand steigt oder sinkt. Ihr könnt den Twitter-Kanal abonnieren, um regelmäßig über den aktuellen, täglichen Gasstand informiert zu bleiben. Die Daten stammen aus der Übersicht von „AGSI“ (Aggregated Gas Storage Inventory). Gegen Ende September liegt der Gasfüllstand bei circa 91 Prozent und somit 5 Prozentpunkt höher als im Mittel zum gleichen Zeitpunkt in den vergangenen Jahren.

Wie voll müssen die Gasspeicher im Winter sein?

Aktuelle Informationen zum Gasfüllstand sowie wichtige Hintergrundinformationen findet man zudem im Webangebot der Bundesnetzagentur. Hier wird auf die angespannte Situation und die Alarmstufe des Notfallplans hingewiesen, die seit dem 23.06.2022 gilt. Hier lest ihr ebenfalls den aktuellen Gesamtspeicherstand in Deutschland ab.

Laut der Ministerverordnung sollen diese Werte mindestens erreicht werden:

Oktober 2022: Mindestens 85 Prozent

Mindestens 85 Prozent November 2022: Mindestens 95 Prozent

Mindestens 95 Prozent Februar 2023: Mindestens 40 Prozent

Das für Anfang Oktober angepeilte Zwischenziel von 85 Prozent wurde bereits rund einen Monat früher erreicht.

Russland hat die Gaslieferung über „Nord Stream 1“ zum 31.08. komplett eingestellt. Derzeit ist unklar, ob und wann darüber wieder Gas nach Deutschland importiert wird. Der Lieferstopp wird teilweise durch neue Lieferquellen kompensiert, etwa durch Gas aus Norwegen.

