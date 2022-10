„Apple TV+“ ist einer von vielen Streaming-Diensten, die mit exklusiven Filmen und Serien punkten wollen. Um einen ersten Einblick in das Angebot zu erhalten, lässt sich „Apple TV+“ kostenlos nutzen.

Anders als bei vielen anderen Streaming-Anbietern gibt es bei „Apple TV+“ keinen allgemeinen Probemonat wie man ihn etwa von RTL+ kennt. Ihr bekommt trotzdem nach der ersten Anmeldung gratis Zugang zu allen Serien und Filmen. Im Rahmen von Sonderaktionen bekommt man hin und wieder die Gelegenheit für einen Gratis-Zugang über einen bestimmten Zeitraum. Schließt man aktuell zum Beispiel bei MediaMarkt das Apple-TV-Plus-Abo ab, bekommt man den Zugang 3 Monate lang geschenkt.

Wer eine PlayStation 5 hat, kann sich den Streaming-Dienst sogar 6 Monate lang kostenlos sichern. PS4-Besitzer bekommen immerhin 3 Probe-Monate.

Apple TV: 6 Monate lang kostenlos buchen mit PlayStation 5 oder 3 Monate mit PlayStation 4

Bis zum 31.07.2023 haben PlayStation-Besitzer die Möglichkeit, die Gratis-Aktion zu buchen. Dafür benötigt man neben einem PlayStation-Network-Konto eine bestehende oder neue Apple-ID. So bucht man Apple TV+ an der Sony-Konsole:

Steuert den Bereich „TV & Video“ im PS-Dashboard an. Ladet hier die „Apple TV“-App herunter. Öffnet die App und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm. Loggt euch mit der Apple-ID ein oder erstellt ein neues Apple-Konto. Der verlängerte Probe-Zeitraum sollte jetzt angezeigt werden. Folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Angebot wahrzunehmen.

Es muss zwar eine Zahlungsmethode angelegt werden, diese wird aber nach der Buchung nicht belastet, sondern erst, wenn der Probezeitraum beendet ist. Ihr könnt das Apple-TV-Plus-Abo jederzeit kündigen und noch bis zum Ende der gebuchten Zeit auf die Inhalte zugreifen. Ihr habt noch keine PS5? Das Apple-TV-Plus Angebot läuft noch eine Weile. Hier findet ihr möglicherweise die Sony-Konsole:

Apple TV: 3 Monate lang gratis über Media Markt

„Media Markt“ bietet euch das Apple-TV-Abo 3 Monate lang gratis an. Ihr müsst euch über die Aktionsseite einen Code sichern, den ihr dann einlösen könnt. Eine Apple-ID wird benötigt, um den Dienst anzuschauen. Nach Ablauf der drei Gratis-Monate geht der Zugang in ein kostenpflichtiges Abo über, wenn ihr nicht rechtzeitig kündigt, also mindestens einen Tag vor dem nächsten Abrechnungszeitraum.

Apple TV+: 2 Monate lang gratis – so gehts

Wer den Streaming-Dienst 2 Monate lang gratis testen möchte, sollte bei Groupon vorbeischauen. Hier könnt ihr euch mit einem Groupon-Konto eine zweimonatige Testmitgliedschaft sichern. Öffnet dafür einfach den Angebotslink und drückt auf den „Kaufen“-Button. Die Aktion gilt für alle neuen Abonnenten, die Apple TV+ noch nicht genutzt haben. Falls ihr Apple TV+ nach den 2 Gratis-Monaten nicht weiternutzen wollt, müsst ihr den Streaming-Dienst rechtzeitig kündigen. Um den Zugang zu erhalten, muss man eine Kreditkarte angeben. Diese wird aber in den ersten zwei Monaten nicht belastet, sondern erst nach Ablauf des Gratis-Zeitraums, wenn ihr das Abo nicht vorher beendet.

Apple TV+ kostenlos: Kein Probemonat, aber…

Auch ohne Groupon-Konto oder PlayStation könnt ihr Apple TV+ gratis nutzen, wenn ihr nicht an der MediaMarkt-Aktion teilnehmen wollt. Meldet ihr euch das erste Mal für „Apple TV+“ an, bekommt ihr aber nur sieben Tage lang kostenlosen Zugang zu allen Streaming-Inhalten. Das Probe-Abo lässt sich auf der Webseite des Anbieters abschließen. Auch für den Gratis-Zeitraum müsst ihr eine gültige Zahlungsmethode hinterlegen. Vom Zahlungsmittel wird zum einen die Abo-Gebühr nach Ablauf des Gratis-Zeitraums abgebucht. Zum anderen wird so sichergestellt, dass man sich nicht mit den gleichen Zahlungsdaten und einer anderen E-Mail-Adresse mehrfach für das Gratis-Abonnement anmeldet.

3 Monate lang Apple TV+ kostenlos sehen: So gehts

Kauft ihr ein neues Apple-Gerät, bekommt ihr sogar drei Monate lang den kostenlosen Zugang zu Apple TV+. Das gilt für folgende Produkte:

Apple TV

iPhone

iPad

iPod Touch

Mac

MacBook

MacMini

Ihr erreicht die entsprechende Option entweder über die vorinstallierte „Apple TV Plus“-App oder findet einen Hinweis in den Einstellungen des neuen Apple-Geräts.

Mit einem neuen Apple-Gerät könnt ihr „Apple TV+“ drei Monate lang gratis streamen (Screenshot; GIGA)

Den Gratis-Zugang gibt es aber nur für Neuware und nicht für „Trade In“- oder B-Ware. Zudem muss der Artikel bei Apple oder einem von Apple autorisierten Händler verkauft werden. Die drei Monate können nicht eingelöst werden, wenn man Apple TV+ bereits in einer Gratis-Testphase genutzt hat. Ein Code ist bei einer Neuanmeldung nicht nötig. Auf eurem neuen Apple-Gerät findet ihr einen entsprechenden Hinweis, wenn ihr zur Buchung des Drei-Monate-Angebots berechtigt seid. Folgt einfach der entsprechenden Option und meldet euch an, um die kostenlose Option freizuschalten. Bis Mitte 2021 erhielt man beim Kauf der entsprechenden Geräte sogar ein Jahr lang kostenlosen Zugang zu „Apple TV+“, Apple hat die Testphase aber inzwischen verkürzt. Das kostet der Dienst danach:

Ganz gleich, ob ihr Apple TV+ kostenlos für sieben Tage oder drei Monate nutzt: Nach Ablauf des Gratis-Zeitraums geht der Dienst automatisch in ein kostenpflichtiges Abonnement über. Ihr solltet also rechtzeitig kündigen, wenn ihr nicht weiterschauen wollt. Nach der Kündigung habt ihr noch bis zum Ablauf des gebuchten Testzeitraums Zugriff auf die Apple-TV-Plus-Inhalte.

