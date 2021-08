Normalerweise sind Fernseher von Samsung oder LG ganz vorn bei Amazon unter den Bestsellern. Aktuell ist das aber anders, denn eine etwas unbekanntere Marke hat sich durch ein gutes Angebot den Spitzenplatz gesichert. Aktuell gibt es sogar eine Garantieverlängerung kostenlos dazu.

Hisense bei Amazon beliebter als Samsung und LG

Wer aktuell auf der Suche nach einem nicht zu großen und gut ausgestatteten 4K-Fernseher ist, der sollte bei Amazon reinschauen. Dort hat mit dem Hisense 43AE7200F ein eher unbekanntes Modell den Spitzenplatz der Bestseller erobert. Das hat auch einen Grund. Der 4K-TV von Hisense ist aktuell bei Amazon im Angebot für nur 289 Euro (bei Amazon anschauen). Bei Markteinführung hat man noch 499 Euro bezahlen müssen. Wer seinen Fernseher bei Hisense registriert (zu Hisense), erhält ein Jahr extra Garantie.

Der Hisense 43AE7200F bietet alles an Ausstattung, was man von einem Fernseher benötigt. Der 43-Zoll-Bildschirm löst mit 4K auf und unterstützt die HDR-Technologie für ein noch besseres Bild. Die Rahmen um den Bildschirm sind besonders schmal und der Standfuß ist in der Mitte zu finden. Damit passt der Fernseher auch auf kleinere Fernsehschränke. Ansonsten gibt es natürlich einen Triple-Tuner, alle nötigen Smart-TV-Funktionen und sogar Alexa sowie Bluetooth. Mit Letzterem lässt sich beispielsweise eine Maus, Tastatur oder ein Headset kabellos verbinden – unterstützt auch nicht jeder Fernseher. Bei Amazon bekommt der Hisense-Fernseher 4,5 von 5 Sternen.

Im Video seht ihr, was der Fernseher alles drauf hat:

Für wen lohnt sich der Kauf des Hisense-Fernsehers?

Im Grunde für alle, die nicht zu viel für einen guten 4K-Fernseher mit 43-Zoll-Bildschirm ausgeben wollen. Der Hisense 43AE7200F bietet alles, was man im Alltag gebrauchen kann und mit Bluetooth sogar ein zusätzliches Extra, das nicht viele Fernseher besitzen. Oft haben Fernseher zudem einen geteilten Standfuß an den Seiten des Geräts, sodass es auf dem TV-Tisch knapp werden kann. Hier ist der Standfuß mittig verbaut und man bekommt keine Probleme. Alternativen von Samsung (bei Amazon anschauen) und LG (bei Amazon anschauen) sind deutlich teurer.