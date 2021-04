Bei Amazon hat ein günstiges Samsung-Tablet die Verkaufscharts erstürmt. Es ist sogar beliebter als die Geräte von Amazon selbst. Das passiert nur bei einer gewissen Aktion. Doch das ist nicht der einzige Grund, wie sich bei genauer Betrachtung zeigt. GIGA klärt euch auf.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite besonders beliebt auf Amazon

Originalartikel:

Aktuell kommen zwei Faktoren zusammen, warum es das Samsung Galaxy Tab S6 Lite auf dem ersten Platz der Tablet-Bestseller bei Amazon geschafft hat. Zunächst einmal wird das Android-Tablet zum einem verführerisch niedrigen Preis verkauft. Für das 10,4-Zoll-Gerät mit Stift muss man nur noch 244 Euro bezahlen. Seit dem Marktstart vor einigen Monaten hat der Preis kontinuierlich nachgelassen und nun seinen Tiefpunkt erreicht. Für den Preis stimmt die Ausstattung einfach. Man bekommt ein Tablet, mit dem man nicht nur Inhalte konsumieren kann, es eignet sich nämlich auch zum Arbeiten. Der Stift ist zudem im Lieferumfang enthalten und muss nicht teuer nachgekauft werden, wie es bei Apple und dem iPad der Fall ist.

Der Preisnachlass von Amazon passt aktuell zudem perfekt in die Zeit. Kinder, Schüler, Studenten, Eltern und viele andere brauchen aktuell ein Gerät, mit dem man nicht nur spielen, sondern auch arbeiten kann. Für nur 244 Euro erfüllt das Samsung Galaxy Tab S6 Lite aktuell alle Bedürfnisse. Klar, es ist nicht das schnellste Android-Tablet auf dem Markt, wie wir im Test des Galaxy Tab S6 Lite festgestellt haben, es reicht im Hinblick auf den Preis aber aus, um alles zu schaffen, was man mit so einem Tablet schaffen möchte. Samsung hat zudem einige Produktiv-Apps vorinstalliert, die den Nutzern den Alltag erleichtern.

Wer nicht bei Amazon zuschlagen will, bekommt das Samsung Galaxy Tab S6 Lite bei MediaMarkt und Saturn im Übrigen zum gleichen Preis. Meldet man sich für den Newsletter an, kann man sogar noch 10 Euro zusätzlich sparen. Versandkosten fallen keine an.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: Lohnt sich der Kauf?

Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist also ein Samsung-Tablet, das nicht ohne Grund ein Verkaufsschlager auf Amazon. Aussehen, Handhabung und weitere Vorteile könnt ihr euch im Video direkt ansehen:

Bei einem Preis von 244 Euro für das Samsung Galaxy Tab S6 Lite kann man nur zu einem Kauf raten. Wer ein nicht zu teures Android-Tablet sucht, das nicht nur zum Konsum von Inhalten gedacht ist, der kann hier ohne zu zögern zuschlagen. Besonders der Stift ist eine sinnvolle Ergänzung für den Alltag und macht auf dem 10,4-Zoll-Display absolut Sinn. Wir würden beim Kauf noch empfehlen, dass man sich eine Schutzfolie und ein Case holt, um das Tablet zu schützen und den Stylus zu verstauen. Gibt es natürlich auch günstig bei Amazon. So hat man das Rundum-Sorglos-Paket.