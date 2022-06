2022 müssen Fußball-Fans auf den Winter warten, bis die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt. Auch bei der diesjährigen WM wird es wieder neben dem offiziellen Turniersongs zahlreiche WM-Songs geben.

FIFA Facts

Bereits ein halbes Jahr vor dem Start des Turniers ist der offizielle WM-Song veröffentlicht worden. Daneben wird noch ein ganzer offizieller Soundtrack zum Turnier in Katar erscheinen.

Der offizielle Song zur WM-Song 2022

Der offizielle WM-Song 2022 heißt „Hayya Hayya“ und stammt von Trinidad Cardona (USA), Davido (Nigeria) und Aisha (Katar). Wie die letzten offiziellen WM-Lieder hat auch dieser Song wenig mit Fußball zu tun, soll Fans aber schnell ins Ohr gehen. Ihr könnt das Lied hier anhören:

Der Song wurde im Rahmen der WM-Auslosung 2022 Anfang April vorgestellt. Das Video greift den Austragungsort des diesjährigen Turniers auf und zeigt Künstler in der Wüste Katars. Dazwischen sind einige Szenen aus den vergangenen Weltmeisterschaften zu sehen. Bei den letzten Turnieren wurden die WM-Songs im Radio hoch und runter gespielt. Titel wie „Waka Waka (This Time for Africa)“ von Shakira und „We Are One“ von Pitbull dürften auch die meisten Nicht-Fußball-Fans gehört haben. Auch „Hayya Hayya“ hätte das Zeug zu einem Sommerhit. Allerdings bleibt abzuwarten, wie die sommerlichen Klänge bei der anstehenden Winter-Weltmeisterschaft ankommen werden. Das Turnier beginn am 21. November 2022 und endet am 18. Dezember 2022.

Gehört auch zu jeder Fußball-WM: Das Panini-Sammelalbum

Weitere WM-2022-Songs

Weitere Songs zum WM-Soundtrack 2022 wurden noch nicht veröffentlicht. Auch andere Künstler halten sich noch zurück. Die vergangenen Weltmeisterschaften wurden von Songs begleitet, die zwar keine offiziellen WM-Lieder waren, das Fußballturnier aber in den Mittelpunkt gestellt haben. Prominente Beispiele sind „Schwarz und Weiß“ von Oliver Pocher, das über Jahre sogar die Torhymne der deutschen Nationalmannschaft war oder „54, 74, 90, 2006“ von den Sportfreunden Stiller, das in den Turnieren nach der Heim-WM immer wieder neu aufgelegt wurde.

