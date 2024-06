Wo ist die nächste Kaufland-Filiale? Markt mit Maps finden

Ihr seid in einer anderen Stadt oder sucht einfach nach der nächsten Kaufland-Filiale in eurer Nähe, um einzukaufen? Wo ihr die nächste Kaufland-Filiale findet, damit ihr schnell an euren Einkauf kommt, zeigen wir euch hier.

Innerhalb Deutschlands gibt es 770 Kaufland-Filialen – von denen sicherlich die eine oder andere in eurer Nähe ist. Aber nicht nur hierzulande findet ihr den Einkaufsmarkt. Mehrere hundert weitere Filialen findet ihr in diesen Ländern:

Polen

Rumänien

Tschechien

Slowakei

Bulgarien

Kroatien

Moldau

Ihr kommt also nicht nur innerhalb Deutschlands in den Genuss des Sortiments von Kaufland, sondern könnt auch auf Reisen das große rote „K“ finden.

Wollt ihr die nächste Kaufland-Filiale findet, verrät euch unter anderem Google Maps. Egal ob mit der App auf dem Smartphone oder im Browser – ihr müsst einfach nur in der Suche „Kaufland“ eingeben und das Kartenwerk spuckt euch die Filialen in eurer Nähe aus.

Noch besser funktioniert das, wenn ihr euren Standort definiert habt. Solltet ihr das nicht wollen, könnt ihr in den Kartenausschnitt reinzoomen, in welchem ihr nach einer Kaufland-Filiale suchen möchtet. Mit Google Maps findet ihr im Übrigen nicht nur Supermärkte aller Art, sondern auch Zigarettenautomaten oder Tankstellen.

Nächste Kaufland-Filiale finden mit der App

Kaufland hat eine hauseigene App, mit der ihr nicht nur Coupons, eure Kaufland Card und Angebote für euren nächsten Einkauf findet. Auch findet ihr in der App den „Filialfinder“ der euch den Weg zu der nächsten Kaufland-Filiale zeigt. Die App ist sowohl für iOS-Geräte als auch für Android verfügbar.

Kaufland: Finde dein Angebot! Schwarz IT KG

Am besten funktioniert die Standortsuche in der App, wenn ihr sowohl GPS als auch die Standortermittlung auf eurem Smartphone aktiviert habt.

