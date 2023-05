Damit ihr eure DHL-Sendungen nicht bei unbekannten Nachbarn suchen oder in einer weit entfernen Filiale abholen müsst, könnt ihr sie zur nächsten Packstation liefern lassen. Wo ist die nächste Packstation in der Nähe und wie findet man die Nummer heraus?

Sendungen lassen sich zu jeder Zeit aus der Packstation abholen. Ihr seid also nicht von Öffnungszeiten abhängig. Die Abholung funktioniert per App. Dabei seid ihr nicht auf eine bestimmte Packstation festgelegt, sondern könnt bei jeder Sendung neu bestimmen, zu welcher Abholstation sie geschickt wird. Den Standort und die Packstation-Nummer findet ihr am schnellsten über die DHL-App oder das Webangebot des Transportunternehmens.

Packstation-Standorte in der Nähe finden

Die „Post & DHL“-App kann direkt mit Hilfe des Gerätestandorts die nächste Packstation finden. Das geht so:

Öffnet die Packstation-App auf dem Smartphone (Download für Android | Download für iPhone). Tippt unten auf den Button „Standorte“. Es wird eine Karte mit verschiedenen DHL-Standorten geöffnet. In der Standardansicht findet man hier neben den Abholstationen auch Filialen und Paketshops. Die Ansicht muss daher noch gefiltert werden. Drückt dafür auf das Reglersymbol rechts oben. Im neuen Fenster klappt ihr das Menü „Standort Typen auswählen“ auf. Setzt dann den Haken bei „Packstation“. Drückt auf den roten Button „Anwenden“ rechts unten. Die Karte wird aktualisiert und ihr seht ausschließlich Packstationen. Sucht die gewünschte Abholstation auf der Karte heraus und tippt auf den Eintrag. So erfahrt ihr die Packstation-Nummer und die Adresse. Zudem seht ihr, wie weit der Standort entfernt ist. Beachtet auch die Angabe zur Öffnungszeit. Einige wenige Abholstationen befinden sich in Gebäuden, die möglicherweise nicht durchgehend geöffnet sind.

Packstation auf einer Karte finden

Auch auf der Webseite von DHL könnt ihr eine Packstation finden:

Öffnet dafür diese Seite bei DHL. Unterhalb des Suchfelds klickt ihr auf „Packstation“. Alternativ drückt ihr zuerst auf „Filtern“. Danach gebt ihr in das entsprechende Feld eure Adresse oder Postleitzahl ein. Sucht aus dem Dropdown-Menü den passenden Eintrag heraus. Im Ergebnis seht ihr alle Packstationen in der Nähe auf der Karte. Drückt auf eines der gelbroten Symbole, um Details zu öffnen.

Habt ihr die Packstation-Nummer sowie die Postleitzahl des Standorts, könnt ihr diese Abholstation als Lieferadresse für eure Sendung eingeben. Über die Karte im Browser oder in der App findet ihr zudem eure Zielstation, wenn ein Paket in eine Packstation umgeleitet wurde, weil euch der Paketbote bei der Lieferung zum Beispiel nicht angetroffen hat.

