Im Ukraine-Krieg ist bei vielen russischen Einheiten das Symbol Z zu sehen. In diesem Artikel erfahrt ihr, was das Z auf den Fahrzeugen bedeutet.

Nicht nur während des Einmarschs der Russen in der Ukraine, sondern auch beim Weltcup in Katar war das Z zu sehen. Dort präsentierte der russische Turner Ivan Kuliak während der Veranstaltung und vor allem während der Siegerehrung ein Z auf der Brust. Die Konsequenz: er wurde aufgrund des Tragens eines Kriegssymbols für ein Jahr von den Spielen ausgeschlossen. Doch was bedeutet nun das Z auf den russischen Fahrzeugen und bei zahlreichen russischen Einheiten?

Schaut euch unser Video an und erfahrt mehr über die richtigen Abkürzungen der Bundesländer.

Wofür steht das Z?

Tatsächlich gibt es mehrere Erklärungen für die mögliche Bedeutung. Eine davon sagt aus, dass das Z für „Za pobyedu“, „Za pobedu“ oder „Sa popjedoj“ stehen und der Ausdruck übersetzt „Für den Sieg“ bedeuten soll. Neben diesem Ausdruck finden sich mit „Za pravdu“ („Für die Wahrheit“) und „Za mir“ („Für den Frieden“) weitere Abwandlungen. Eine andere Erklärung kommt aus dem Militärbereich und sieht eine Verbindung mit weiteren Buchstaben bei russischen Truppen. Neben dem einfachen Z gibt es ein eingerahmtes Z, ein V und ein O. Laut Militärexperten stehen diese Buchstaben für verschiedene Einsatzgebiete der Russen in der Ukraine. Das einfache Z wird von russischen Einheiten getragen, die in der östlichen Ukraine kämpfen, das eingerahmte Z für die Krim und das O für Einheiten aus Weißrussland.

Was bedeutet das V?

Nicht nur das Z, sondern auch das Symbol V ist bei einigen russischen Einheiten zu sehen. Doch was bedeutet das V? Ähnlich wie das Z, hat auch das V eine umstrittene Bedeutung. Zum einen soll das V laut des russischen Verteidigungsministeriums in etwa so viel wie „Die Mission wird erfüllt werden“ bedeuten. Eine andere Erklärung kann auch hier das Einsatzgebiet der verschiedenen Truppen sein. Demnach soll das V für die Marine der Russen stehen. Durch die verwendeten Buchstaben würden sich russische Truppen in dem Kriegschaos schneller erkennen und einen möglichen Eigenbeschuss verhindern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.