„Wunderbare Jahre“ im Stream: Dieser Anbieter hat die Serie endlich im Angebot

„Wunderbare Jahre“ beleuchtete politische und gesellschaftliche Ereignisse in den USA mit Humor und Drama. Wo die Serie läuft, verraten wir euch hier.

Eine Serie über Zeiten des Umschwungs

„Wunderbare Jahre“ ist eine ganz besondere Serie. Feinfühlig und mit Witz beleuchtet die Dramedy das Leben US-amerikanischer Vorstadt-Familien in den späten 60er-Jahren. Lange gab es die mehrfach ausgezeichnete Serie, die im Zeitraum zwischen 1988 und 1993 erschien, bei keinem Streaminganbieter zu sehen.

Grund hierfür waren die Musikrechte, die damals nur für die TV-Ausstrahlung vergeben wurden (via Vox). Doch dieses Problem wurde behoben und ein Streamingdienst zeigt endlich Staffel 1 und 2 der Nostalgieserie.

„Wunderbare Jahre“: Aktuell im Angebot von Arthaus+

Fans und Neugierige dürfen aufatmen: Die ersten beiden Staffeln von „Wunderbare Jahre“, die allgemein auch als die besten gelten, könnt ihr auf Arthaus+ streamen. Ihr könnt den Streamingdienst entweder direkt über die offizielle Webseite abonnieren oder als Ergänzung zu eurem Prime-Video-Abo hinzufügen. Wir stellen euch den Channel Arthaus+ genauer vor.

Darum geht es in „Wunderbare Jahre“

Obwohl es sich als Kind so anfühlen mag, dauert die Kindheit nicht für immer an. Erwachsenwerden ist Geschenk und Herausforderung gleichermaßen, dazu gehören zahlreiche Wunder als auch Enttäuschungen. Wenige Serien schaffen es, diese besondere Zeit im Leben eines Menschen so nostalgisch und warmherzig darzustellen wie „Wunderbare Jahre“.

Der mittlerweile erwachsene Kevin Arnold blickt in die Vergangenheit und erzählt mit viel Humor, wie es war, in den Zeiten der großen und kleinen Revolutionen in den US-amerikanischen Vorstädten groß zu werden. Die Serie beginnt passend mit seinen Worten: „In gewisser Weise waren das für uns Kids in den Suburbs wirklich wunderbare Jahre. Es war ein goldenes Zeitalter.“

Mit der Serie lässt sich das Publikum in eine Phase des politischen Wandels versetzen, geprägt von der Hippie-Bewegung, dem Vietnamkrieg, den Morden an Martin Luther King sowie Kennedy und vielen weiteren historischen Ereignissen, die den Lauf der Geschichte verändern würden.

Die liebenswerten Figuren beleuchten diese Themen aus verschiedenen Blickwinkeln und werden selbst durch die politischen Turbulenzen betroffen. Dadurch werden die historischen Ereignisse nahbarer und gehen auch Zuschauern unter die Haut, die weder selbst Amerikaner sind, noch die Zeit miterlebt haben.

„Wunderbare Jahre“ Reboot: Hier könnt ihr es streamen

Rund dreißig Jahre nach dem Original entstand ein Reboot zu „Wunderbare Jahre“, in dem die Zeit der späten 60er Jahre aus der Perspektive des Schwarzen Dean reflektiert wird, der damals 12 Jahre alt war und bei seiner Mittelschichtsfamilie in Alabama aufwuchs. Dabei wird ein verstärkter Fokus auf Themen wie Rassismus und Diskriminierung gelegt. Das Reboot umfasst zwei Staffeln, die ihr auf Disney+ streamen könnt.

Kann das Reboot mit dem Original mithalten? Unsere Kolleginnen und Kollegen bei familie.de zeigen euch den Trailer zur neuen Version von „Wunderbare Jahre“.

