WWE 2K24 Roster: Welche Stars könnten dabei sein?

Offiziell angekündigt wurde WWE 2K24 zwar noch nicht, es ist aber wieder stark davon auszugehen, dass kurz vor Wrestlemania ein neues Wrestling-Spiel erscheinen wird. Wie jedes Jahr stellen sich Fans die Frage, wer den Weg in das Roster schaffen wird. Traditionell werden die Superstars erst in den Wochen vor dem Release bekanntgegeben, es gibt aber schon Gerüchte.

WWE 2K Facts

Bislang geht lediglich aus dem Finanzbericht von 2K hervor, dass WWE 2K24 erscheinen wird. Dort ist ein Release-Termin im März angegeben. Wie bereits die letzten beiden Ableger, wird es also auch im kommenden Frühjahr wieder neue Wrestling-Action geben.

WWE 2K24 Roster: Welche spielbaren Charaktere könnte es geben?

Unter den auswählbaren Superstars dürften wieder alle wichtigen Charaktere aus den Brands Smackdown, RAW und NXT auftauchen. Zudem ist mit vielen Legenden aus der Wrestling-Geschichte und dem einen oder anderen prominenten Gaststar zu rechnen. In den letzten Monaten stießen einige neue Superstars zur WWE hinzu, die teilweise sehr prominente Rollen in den WWE-Shows einnehmen, teilweise bislang aber auch nur eine Randnotiz sind. Diese Superstars könnten bei WWE 2K242 neu hinzukommen:

Bronson Reed

Carlito

Chelsea Green

CM Punk

Dragon Lee

Isla Dawn

Jade Cargill

Kairi Sane

Maxxine Dupri

Nia Jax

Odyssey Jones

Sanga

Tegan Nox

Zudem wird es sicherlich einige Neuzugänge von Talenten geben, die aktuell bei der NXT aktiv sind, zum Beispiel Lexis King, Ava Raine (Tochter von The Rock), Charlie Dempsey, Joe Coffey, Kiana James, Lyra Valkyria, Sol Ruca, Von Wagner oder Wolfgang (hier kann man NXT im Free-TV sehen).

WWE 2K23 [Playstation 4] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.11.2023 13:55 Uhr

Wer war bei WWE 2K23 im Roster?

Das Roster von WWE 2K23 setzt sich aus rund 250 spielbaren Charakteren zusammen, wobei einige Stars nur kostenpflichtig per DLC beziehungsweise Season-Pass verfügbar sind. Mit Mia Yim und Candice LeRae wurden aber auch zwei weibliche WWE-Stars kostenlos für alle mit dem Patch 1.10 nachgereicht. Sollte keiner dieser Akteure die WWE in den kommenden Monaten verlassen, dürften die bereits vorhandenen Superstars auch in WWE 2K24 auftauchen. Diese Charaktere sind im 2K23-Roster:

Adam Pearce (Manager)

AJ Styles

Akira Tozawa

Alba Fyre

Alexa Bliss

Aliyah

Andre Chase (DLC)

Andre The Giant

Angel

Angelo Dawkins

Apollo Crews

Ashante Adonis (DLC)

Asuka

Austin Theory

Axiom

B-Fab (DLC)

Bad Bunny (Pre-Order-Bonus)

Bad Bunny 23 (DLC)

Batista

Batista 08

Bayley

Becky Lynch

Beth Phoenix

Bianca Belair

Big Boss Mann

Big E

Blair Davenport (DLC)

Bobby „The Brain“ Heenan (Manager)

Bobby Lashley

Boogeyman

Booker T

Braun Strowman

Bray Wyatt (DLC)

Bret „The Hitman“ Hart

Brie Bella

British Bulldog

Brock Lesnar

Brock Lesnar 01 (Icon)

Brock Lesnar 03

Brock Lesnar 14

Bron Breakker

Bruno Sammartino

Brutus Creed

Butch

Cactus Jack

Cameron Grimes

Candice LeRae

Carmella

Carmelo Hayes

Cedric Alexander

Chad Gable

Charlotte Flair

Chyna

Cody Rhodes

Commander Azeez

Cora Jade

Cruz Del Toro

Dakota Kai

Damian Priest

Damon Kemp (DLC)

Dana Brooke

Dexter Lumis

Diesel

Doink The Clown

Dolph Ziggler

Dominik Mysterio

Doudrop

Drew Gulak

Drew McIntyre

Eddie Guerrero

Eddie Guerrero 97

Edge

Edge 06

Elias

Elton Prince

Eric Bischoff

Erik

Eve Torres

Ezekiel

Faarooq

Finn Bálor

Gigi Dolin

Giovanni Vinci

Goldberg

Grayson Waller

Gunther

Happy Corbin

Harley Race

Hollywood Hogan

Hulk Hogan

Hulk Hogan 02

Humberto

Ilja Dragunov

Indi Hartwell

Ivar

Ivy Nile (DLC)

Iyo Skiy

Jacy Jayne

Jake „The Snake“ Roberts

JBL

JD McDonagh

Jean-Paul Levesque

Jerry „The King“ Lawler

Jey Uso

Jim „The Anvil“ Neidhart

Jimmy Uso

Jinder Mahal

Joaquin Wilde

Joe Gacy (DLC)

John Cena

John Cena 02

John Cena 03

John Cena 06

John Cena 08

John Cena 09

John Cena 12

John Cena 14

John Cena 16

John Cena 18

Johnny Gargano

Julius Creed

Kane

Kane 08

Karl Anderson (DLC)

Karrion Kross

Katana Chance

Kayden Carter

Kevin Nash

Kevin Nash (NWO)

Kevin Owens

Kit Wilson (DLC)

Kofi Kingston

Kurt Angle

LA Knight

Lacey Evans

Leviathan (Batista) (Icon)

Lita

Liv Morgan

Logan Paul

Ludwig Kaiser

Luke Gallows (DLC)

Ma.ce

Macho Man Randy Sabage

Madcapp Moss

Man.Soor

Maryse

Matt Riddle

Michin Miya Yim

Mighty Molly

Molly Holly

Molly Holly 02

Montez Ford

Mr. McMahon

Mr. McMahon (Manager)

Mustafa Ali

MVP

Natalya

Nathan Frazer (DLC)

Nikki A.S.H.

Nikki Bella

Nikkita Lyons

Noam Doar

Omos

Otis

Paul Heyman (Manager)

Queen Zelina

R-Truth

Randy Orton

Randy Orton 02 (Icon)

Randy Orton 09

Raquel Rodriguez

Razor Ramon

Reggie

Rey Mysterio

Rey Mysterio Jr.

Rhea Ripley

Rick Boogs

Rick Steiner (DLC)

Ricochet

Ridge Holland

Rikishi

Rob Van Dam

Robert Roode

Roman Reigns

Ronda Rousey

Rowdy Roddy Piper

Roxanne Perez

Sami Zayn

Santos Escobar

Scarlett (Manager)

Scott Hall

Schott Hall (NWO)

Scott Steiner (DLC)

Seth „Freakin‘“ Rollins

Shane McMahon

Shanky

Shawn Michaels

Shawn Michaels 05

Shayna Baszler

Sheamus

Shelton Benjamin

Shinsuke Nakamura

Shotzi

Solo Sikoa

Sonya Deville

Stacy Keilber

Stephanie McMahon

Stephanie McMahon (Manager)

Stone Cold Steve Austin

Super Cena

Syxx

T-Bar

Tamina

Ted DiBiase

The Hurricane

The Miz

The Prototype John Cena (Icon)

The Rock

The Rock 12

Tiffany Stratton (DLC)

Titus O‘Neil

Tommaso Ciampa

Tony D‘Angelo (DLC)

Top Dolla (DLC)

Trick Williams (DLC)

Triple H

Triple H 08

Triple H (Manager)

Trish Stratus

Tyler Bate

Tyler Breeze

Ultimate Warrior

Umaga

Uncle Howdy (DLC)

Undertaker

Undertaker 03

Undertaker 18

Undertaker 98

Vader

Valhalla

Veer Mahaan

Wade Barrett (DLC)

Wendy Choo (DLC)

Wes Lee

X-Pac

Xavier Woods

Xia Li

Yokozuna

Zeus (DLC)

Zoey Stark

Es wird sicherlich auch wieder einen Download-Bereich geben, in dem an von Spielern erstellte Stars herunterladen kann – darunter vielleicht auch Akteure der deutsche Liga „GWF“.

WWE 2K24: Diese Stars sind vermutlich nicht dabei

Unter den Superstars im Roster von WWE 2K23 befinden sich einige, die im Laufe des Jahres von der WWE entlassen wurden oder das Unternehmen von sich aus verlassen haben (Edge zum Beispiel). Diese Charaktere werden vermutlich dann auch nicht mehr im neuen WWE-Spiel 2024 verfügbar sein. Das betrifft diese Aktive:

Dana Brooke

Ma.ce

Mansoor

Commander Azeez

Shanky

Matt Riddle

Dolph Ziggler

Shelton Benjamin

Edge

Elias/Ezekiel

Lacey Evans

Madcap Moss

Die Legenden haben üblicherweise Verträge mit der WWE und 2K, um in Spielen auftauchen zu können. Neben der Sport-Simulation gibt es mit WWE Supercard auch ein Trading-Card-Game im App-Format. Hier sind in den letzten Wochen einige Charaktere aufgetaucht, die auch in WWE 2K24 eingeführt werden könnten:

Alundra Blayze

Bam Bam Bigelow

Big John Studd

Billy Graham

Brian Knobbs

Brutus Beefcake

Bubba Ray Dudley

Butch

D-Von Dudley

D‘Lo Brown

DDP

Fit Finlay

George Steele

Iron Sheik

IRS

Jerry Sags

Ken Shamrock

Luke

Mosh

Mr. Perfect

Nicholai Volkoff

Papa Shango

Ricky Steamboat

Rosey

Sandman

Sensational Sherri (Manager)

Terry Funk

The Great Khali

Thrasher

Torrie Wilson

William Regal

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.