WWE 2K24 Showcase: Welche Matches wird es geben?

Seit Jahren ist der „Showcase“-Modus eines der Highlights der WWE-Spiele von 2K Games. Hier steht in jedem Jahr ein anderer Superstar oder ein Event im Mittelpunkt und man kann mehrere Matches der Wrestling-Geschichte nachspielen. In 2K24 heißt das Motto „40 Jahre Wrestlemania“. Demnach wird der Modus viele Highlights aus 4 Jahrzehnten Wrestlemania beinhalten. Welche Matches wird es im Showcase-Modus bei WWE 2K24 geben?

WWE Facts

Wer bereits mit der WWE-Serie vertraut ist, wird sich an WWE 2K14 erinnern. Schon damals stand „Wrestlemania“ im Mittelpunkt des Showcase- Modus und man konnte viele Matches aus den Main-Events des „Wrestling-Super-Bowls“ mit dem Controller nacherleben. 10 Jahre später gibt es auf den neuen Konsolengenerationen die nächste Gelegenheit, legendäre Momente wie den Bodyslam von Hulk Hogan gegen Andre The Giant (Wrestlemania III) oder den bewusstlosen „Stone Cold“ Steve Austin nach dem Sharpshooter von Bret „The Hitman“ Hart aus Wrestlemania 13 wieder auf den Bildschirm zu holen.

Anzeige

WWE 2K24: „Showcase of the Immortals“ mit 40 Jahren Wrestlemania

Eine offizielle Liste mit allen Matches hat 2K Games noch nicht angekündigt. Aus den Trailern, Previews und verschiedenen Social-Media-Beiträgen lassen sich aber bereits die ersten Ansetzungen ableiten. Einen Wermutstropfen soll es geben: Zwar lautet das Motto in diesem Jahr „40 Years of Wrestlemania“, der „2K Showcase… of the Immortals“ soll aber nur 21 Matches bieten (Quelle: The Smackdown Hotel). Es wird also nicht jedes Wrestlemania-Jahr seit der ersten Veranstaltung 1984 abgebildet. Das war bei WWE 2K14 noch anders, wo aus der damals 30-jährigen Geschichte mindestens ein Match spielbar war (WWE 2K14 bei Amazon ansehen).

Anzeige

Diese Paarungen sind für den WWE-2K24-Showcase bereits bekannt:

Wrestlemania III (1987): Hulk Hogan vs. Andre The Giant

Wrestlemania X (1994): Razor Ramon vs. Shawn Michaels

Wrestlemania 13 (1997): Bret Hart vs. „Stone Cold“ Steve Austin

Wrestlemania 25 (2009): The Undertaker vs. Shawn Michaels

Wrestlemania 39 (2023): Roman Reigns vs. Cody Rhodes

Anzeige

Bildquelle: 2K Games

WWE 2K24 Showcase mit 21 Matches

Die Liste ist noch lange nicht vollständig und wird in den kommenden Tagen erweitert, sobald neue Matches feststehen. Wie in den vergangenen Jahren wird man auch bei WWE 2K24 wieder verschiedene Aufgaben erfüllen müssen, um Situationen aus der realen Paarung nachzuspielen. Bereits aus WWE 2K22 und WWE 2K23 bekannt werden dafür innerhalb des Matches kleine Video-Sequenzen mit Originalaufnahmen abgespielt. Erfüllt man die Aufgaben, schaltet man die neuen Matches sowie Superstars, Outfits, Arenen und Titelgürtel frei. Bei einigen Editionen sind diese Inhalte bereits von vornherein freigeschaltet (alle Editionen anschauen).

WWE 2K24 Trailer

WWE 2K14: Diese Wrestlemania-Matches gab es damals

Einige Dopplungen mit dem „30 Years of Wrestlemania“-Modus in WWE 2K14 werden sich nicht verhindern lassen. Zum Vergleich findet ihr hier die Liste der Matches, die man im WWE-Spiel aus dem Jahr 2014 nachspielen konnte:

WrestleMania: Andre the Giant vs. Big John Studd WrestleMania 2: Hulk Hogan vs. King Kong Bundy WrestleMania III: „Macho Man“ Randy Savage vs. Ricky „The Dragon“ Steamboat WrestleMania III: Hulk Hogan vs. Andre the Giant WrestleMania IV: „Macho Man“ Randy Savage vs. „The Million Dollar Man“ Ted DiBiase WrestleMania V: „Macho Man“ Randy Savage vs. Hulk Hogan WrestleMania VI: Hulk Hogan vs. The Ultimate Warrior WrestleMania VII: Sgt. Slaughter vs. Hulk Hogan WrestleMania VIII: Ric Flair vs. „Macho Man“ Randy Savage WrestleMania IX: Bret „Hitman“ Hart vs. Yokozuna WrestleMania IX: Yokozuna vs. Hulk Hogan WrestleMania X: Razor Ramon vs. Shawn Michaels WrestleMania X: Yokozuna vs. Bret „Hitman“ Hart WrestleMania XI: The Undertaker vs. King Kong Bundy WrestleMania XI: Diesel vs. Shawn Michaels WrestleMania XII: The Undertaker vs. Diesel WrestleMania XII: Bret „Hitman“ Hart vs. Shawn Michaels WrestleMania XIII: Bret „Hitman“ Hart vs. Stone Cold Steve Austin WrestleMania XIV: The Undertaker vs. Kane WrestleMania XV: The Rock vs. Stone Cold Steve Austin WrestleMania 2000: Triple H vs. The Rock vs. Big Show vs. Mick Foley WrestleMania X-Seven: The Rock vs. „Stone Cold“ Steve Austin WrestleMania X-8: The Rock vs. „Hollywood“ Hulk Hogan WrestleMania X-8: Chris Jericho vs. Triple H WrestleMania XIX: Shawn Michaels vs. Chris Jericho WrestleMania XIX: The Rock vs. „Stone Cold“ Steve Austin WrestleMania XX: John Cena vs. Big Show WrestleMania XX: Goldberg vs. Brock Lesnar WrestleMania 21: John „Bradshaw“ Layfield vs. John Cena WrestleMania 22: Edge (W/ Lita) vs. Mick Foley WrestleMania 23: Batista vs. The Undertaker WrestleMania 23: John Cena vs. Shawn Michaels WrestleMania XXIV: Shawn Michaels vs. Ric Flair WrestleMania XXIV: Randy Orton vs. Triple H vs. John Cena WrestleMania XXV: Edge vs. John Cena vs. Big Show WrestleMania XXV: Randy Orton vs. Triple H WrestleMania XXVI: Chris Jericho vs. Edge WrestleMania XXVI: Batista vs. John Cena WrestleMania XXVI: The Undertaker vs. Shawn Michaels WrestleMania XXVII: Edge vs. Alberto Del Rio WrestleMania XXVII: The Miz vs. John Cena WrestleMania XXVIII: Triple H vs. The Undertaker WrestleMania XXVIII: CM Punk vs. Chris Jericho WrestleMania XXVIII: The Rock vs. John Cena WrestleMania 29: CM Punk vs. Undertaker WrestleMania 29: Brock Lesnar vs. Triple H WrestleMania 29: The Rock vs. John Cena

Anzeige

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.