Das größte Wrestling-Event des Jahres im WWE-Universum ist vorbei. Nach Wrestlemania wartet mit „Backlash“ 2023 das nächste „Premium Live Event“ auf die Wrestling-Fans. Wann findet die Veranstaltung statt, welche Matches gibt es und was ist sonst bereits bekannt?

Bis zur nächsten Großveranstaltung nach dem Wrestlemania-Wochenende dauert es noch einen Monat. Viel ist so kurz nach den beiden ereignisreichen Abenden noch nicht bekannt. „Backlash“ findet am 6. Mai 2023 statt. In Deutschland könnt ihr in der Nacht von Samstag, den 6. Mai auf Sonntag, den 7. Mai ab 2:00 Uhr beim Event über das „WWE Network“ im Live-Stream einschalten.

WWE Wrestlemania Backlash: Matchcard – bislang keine Matches bekannt

Die wöchentlichen WWE-Shows könnt ihr im deutschen Free-TV bei ProSieben Maxx sehen. Ausgetragen wird die Veranstaltung in San Juan, Puerto Rico. Es ist das erste Mal seit „New Years Revolution“ 2005, dass wieder ein WWE-Groß-Event in Puerto Rico ausgetragen wird. Der Host der Sendung ist der Rapper Bad Bunny, der aus Puerto Rico stammt. Bad Bunny ist bei der WWE kein Unbekannter. Bei Wrestlemania 37 (2021) stieg er in den Ring und konnte im Tag-Team mit Damien Priest gegen The Miz und John Morrison eine ordentliche Performance abliefern. Bei WWE 2K23 ist er Teil der spielbaren Superstars.

Wrestlemania Backlash 2023 ist die inzwischen 18. Ausgabe dieses Events. Auf der Matchcard stehen noch keine Matches. Auch in der ersten RAW-Sendung nach Wrestlemania hat sich noch nichts ergeben, was auf eine Begegnung beim Mai-Event hindeuten könnte.

WWE Backlash 2023 mit Roman Reigns?

Auch wenn Roman Reigns nicht mehr bei jedem WWE-Event auftritt, soll er Gerüchten zufolge bei Backlash mitmachen. Der doppelte Titelträger setzte sich bei Wrestlemania gegen Cody Rhodes durch und dürfte auch bei Backlash WWE Undisputed Champion sein. Einige Wochen nach der Veranstaltung könnte Reigns am 27. Mai den 1000. Tag als WWE Champion feiern. Das sind die weiteren aktuellen Titelträger in der WWE:

Intercontinental Championship: Gunther

United States Championship: Austin Theory

RAW & Smackdown Tag Team Championship: Kevin Owens & Samy Zayn

RAW Women‘s Championship: Bianca Belair

Smackdown Women‘s Championship: Rhea Ripley

Women‘s Tag Team Championship: Becky Lynch & Lita

Welcher der Titel bei Backlash 2023 auf dem Spiel stehen wird, steht Anfang April 2023 noch nicht fest. Nach Backlash geht es mit der Rückkehr des Traditions-Events „King of the Ring“ und „Queen's Crown“ in Saudi-Arabien weiter.

