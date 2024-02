WWE Elimination Chamber 2024: Matchcard, Termin, Uhrzeit

In Kürze ist es soweit. Auch im Februar wird es ein „Premium Live Event“ in der WWE geben. Ende des Monats steht „Elimination Chamber“ an. Wann genau findet das Event statt, welche Matches stehen auf der Matchcard und wie können deutsche WWE-Fans bei der Übertragung einschalten?

Aus historischen Gründen wird die Veranstaltung in Deutschland unter dem Namen „No Escape“ vermarktet. Der Termin ist Samstag, der 24. Februar 2024. Bei „Elimination Chamber“ gibt es in diesem Jahr eine Besonderheit: Die Veranstaltung findet in Perth, Australien statt. Daraus ergibt sich eine ungewohnte Startzeit. In Deutschland kann man bereits gemütlich am Samstagvormittag um 11:00 Uhr einschalten. Wie gewohnt, kann man hierzulande bei der Live-Übertragung im WWE Network zuschauen. Ab 2025 sollte es die Live-Events dann bei Netflix geben.

WWE Elimination Chamber 2024: Wer kommt nach Australien?

USA-Fans machen bei „Elimination Chamber“ 2024 hingegen das mit, was sonst auf europäische WWE-Zuschauer zutrifft: Aufgrund der Zeitverschiebung wird die Veranstaltung in den Staaten bereits um 2 Uhr nachts (Westküste) beziehungsweise um 5 Uhr morgens (Ostkuste) ausgestrahlt. Eine Woche vor dem Event stehen 4 Einträge auf der Matchcard fest. So wird es ein Match um den Tag-Team-Titel geben. Die Gegner für „The Judgment Day“ wurden in einem Turnier ermittelt. Pete Dunne und Tyler Bate besiegten gegen DIY (Johnny Gargano und Tommaso Ciampa) im Finale bei Smackdown am 9. Februar. Das „Elimination Chamber“-Match der Damen hat auch seine ersten Teilnehmerinnen und bei den Männern gibt es ein weiteres Turnier für die 6 Teilnehmer. Die aktuelle Matchcard zu Elimination Chamber 2024:

Tag-Team-Title-Match : The Judgment Day (Finn Bálor und Damian Priest) vs. British Strong Style (Pete Dunne und Tyler Bate)

: The Judgment Day (Finn Bálor und Damian Priest) vs. British Strong Style (Pete Dunne und Tyler Bate) Elimination Chamber Match um ein Titelmatch der Männer bei Wrestlemania XL: Drew McIntyre vs. Randy Orton vs. Bobby Lashley vs. LA Knight vs. Kevin Owens vs. Logan Paul – der Sieger bekommt ein Match um den World-Heavyweight-Titel bei Wrestlemania gegen Seth Rollins

Drew McIntyre vs. Randy Orton vs. Bobby Lashley vs. LA Knight vs. Kevin Owens vs. Logan Paul – der Sieger bekommt ein Match um den World-Heavyweight-Titel bei Wrestlemania gegen Seth Rollins Elimination Chamber Match um ein Titelmatch der Damen bei Wrestlemania XL : Becky Lynch vs Bianca Belair vs Tiffany Stratton vs. Naomi vs Liv Morgan vs. noch unbekannt – die Siegerin bekommt ein Women's World Championship Match bei Wrestlemania

: Becky Lynch vs Bianca Belair vs Tiffany Stratton vs. Naomi vs Liv Morgan vs. noch unbekannt – die Siegerin bekommt ein Women's World Championship Match bei Wrestlemania Women's World Championship : Rhea Ripley vs. Nia Jax

: Rhea Ripley vs. Nia Jax The Grayson Waller Effect: Segment mit Cody Rhodes und Seth „Freakin'“ Rollins

Das Ankündigungsposter zeigt die WWE-Womens-World-Champion Rhea Ripley, die in Australien ihre Heimat hat. Ripley wird in ihrer Heimat auch in den Ring steigen und den „Women's Title“ gegen Nia Jax verteidigen.

Elimination Chamber 2024: Was ist mit The Rock & CM Punk?

Neben den bekannten Einträgen aus der Matchcard sind weitere Auftritte von Superstars möglich. So ist Logan Paul angekündig. Der YouTube-Star und US-Title-Champion wird aber nicht seinen Gürtel verteidigen, sondern mischt im Elimination-Chamber-Match mit. CM Punk könnte in Australien dabei sein, verletzte sich allerdings im Rumble-Match und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Auch Wrestlemania wird der Rückkehrer verpassen.

In der Vergangenheit gab es auch einige Gedankenspiele, nach denen „The Rock“ auf Roman Reigns bei Elimination Chamber treffen sollte. Reigns ist aber nicht für das Australien-Event angekündigt. Einen Auftritt von „The Rock“ könnte es aber trotzdem geben. Sein Erscheinen soll eine der Bedingungen gewesen sein, die sich die australischen Veranstalter zusichern haben lassen. Derzeit ist der „People's Champion“ aber nicht für das Event angekündigt.

