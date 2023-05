Nach „WWE Backlash“ steht mit der „Night of Champions“ ein zweites „Premium Live Event“ der WWE im Mai an. Welche Matches warten bei der Champions-Nacht und wann findet die Veranstaltung statt?

WWE Facts

Zunächst sollte Ende Mai das „King of the Ring“-Turnier sein Comeback feiern. Die Pläne wurden aber verworfen, stattdessen findet das Event unter der Bezeichnung „Night of Champions“ statt. Der Termin ist Samstag, der 27. Mai 2023. Ausgetragen wird die Veranstaltung in Jeddah, Saudi-Arabien. Wrestling-Fans in Deutschland können sich freuen: Die Uhrzeit in Saudi-Arabien ist nur eine Stunde vor Deutschland, dementsprechend wird das Event hierzulande am Abend und nicht wie sonst spät in der Nacht übertragen. Einschalten könnt ihr mit einem Account beim WWE Network (Das sind die Kosten).

WWE Night of Champions 2023: Match um den neuen WWE-Titel

Der Name „Night of Champions“ ist bei dieser Event-Reihe Programm. In den letzten Jahren bestand die Matchcard ausschließlich aus Titel-Matches und auch 2023 wird es wieder um „Gold“ gehen. Highlight ist der Kampf um die neu eingeführte „World Heavyweight“-Champion-Trophäe. Im Vorfeld werden bei Smackdown und RAW die Kontrahenten für den Titelkampf ermittelt. Folgende Superstars haben die Chance auf den neuen Titel:

RAW:

Cody Rhodes

Damian Priest

Finn Bálor

Seth „Freakin‘“ Rollins

Shinsuke Nakamura

The Miz

Smackdown:

AJ Styles

Austin Theory (US-Champion)

Bobby Lashley

Edge

Rey Mysterio

Sheamus

WWE Night of Champions 2023: Ist Roman Reigns dabei?

In den nächsten Wochen wird in den Weeklys ein Mini-Turnier ausgetragen. Zum Start gibt es je ein Triple-Threat-Match, bevor es im Halbfinale mit Singles-Matches weitergeht. Das sind die Ansetzungen für die erste Runde:

The Miz vs. Shinsuke Nakamura vs. Finn Bálor

Cody Rhodes vs. Seth „Freakin’“ Rollins vs. Damian Priest

Edge vs. Bobby Lashley vs. AJ Styles

Rey Mysterio vs. Austin Theory vs. Sheamus

Weitere Matches sind derzeit noch nicht bekannt und werden sich in den kommenden Wochen aus den Storylines ergeben. Das sind die aktuellen sonstigen Titelträger in der WWE:

Intercontinental Champion (RAW): Gunther

RAW Women’s Championship: Bianca Belair

Universal Champion & WWE Champion: Roman Reigns (Smackdown)

United States Champion: Austin Theory (Smackdown)

Rhea Ripley (Smackdown Women’s Championship)

Sami Zayn & Kevin Owens (RAW & Smackdowns Tag Team Championship)

Liv Morgan und Raquel Rodriguez (Women’s Tag Team Championship)

Möglicherweise gibt es in Saudi-Arabien auch einen der seltenen Auftritte von Roman Reigns. Auf der offiziellen WWE-Webseite ist der „Tribal Chief“ für das Event angekündigt. Änderungen sind jedoch jederzeit möglich. Sein letztes Match hat der Undisputed-Champion bei Wrestlemania gegen Cody Rhodes bestritten.

