Für Xbox- und PC-Spieler gibt es gerade einen richtig guten Deal: Über eBay verkauft MediaMarkt den roten Xbox-Series-Controller zum Hammerpreis von 49,99 Euro! Und dank eines Gutscheins können Schnäppchenjäger sogar noch mehr sparen. Doch das Angebot gilt nur für kurze Zeit. Wir verraten euch, wie ihr den besten Preis rausholt.

Xbox-Controller bei eBay für 44,99 Euro

Unsere Kollegin Jasmin mag das zwar anders sehen, doch für viele Spieler zählt der Xbox-Series-Controller zu den besten Gamepads, die aktuell auf dem Markt verfügbar sind. Und im Vergleich zum Konkurrenzmodell der PS5 ist die Xbox-Hardware deutlich günstiger zu haben – vor allem jetzt.

MediaMarkt verkauft über eBay den Wireless-Controller der Xbox Series in der Farbe Rot für 49,99 Euro (bei eBay anschauen). Wer zusätzlich an der Kasse den Rabattcode LVLUP eingibt, bezahlt 5 Euro weniger und landet damit bei einem Preis von 44,99 Euro – ein echter Hammer!

Einziges Manko: Um euch den Controller zu diesem Preis zu sichern, müsst ihr Versandmethode Click & Collect auswählen und anschließend die Daumen drücken, dass das Gamepad in einem MediaMarkt in eurer Nähe auf Lager ist. Sollte dem nicht so sein, könnt ihr den Xbox-Controller aber noch immer per Post an eure Adresse liefern lassen. Dann fallen jedoch 4,99 Euro Versandkosten an.

MICROSOFT MICROSOFT Xbox Wireless Controller Pulse Red Controller, Pulse Red Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.06.2022 12:03 Uhr

Ein Blick auf den Preisverlauf des roten Xbox-Controllers zeigt: So günstig wie jetzt war das Microsoft-Gamepad noch nie. Und wir gehen davon aus, dass das Angebot auch nicht mehr lange verfügbar ist. Der oben genannte Rabattcode gilt nur noch bis zum 30. Juni 2022 – zudem ist es gut möglich, dass der Controller schon vorher komplett ausverkauft ist. Beeilt euch also lieber.

Preisverlauf des roten Xbox-Controllers innerhalb des letzten Jahres im Überblick (Bildquelle: Idealo)

Für wen lohnt sich der Kauf des Xbox-Wireless-Controllers?

Für alle, die auf der Suche nach einem gut verarbeiteten Wireless-Controller sind, den sie relativ problemlos neben der Xbox auch auf anderen Plattformen nutzen können. Das Gamepad wird auch unter Windows 10 / 11, Android, iOS unterstützt – und kann sowohl via USB-C-Kabel als auch kabellos über Bluetooth oder den Xbox Wireless Adapter (bei expert anschauen) angeschlossen werden.

Die meisten Spiele auf dem PC erkennen sofort, wenn ein Xbox-Controller angeschlossen ist und passen die Darstellung der Benutzeroberfläche entsprechend an das Gamepad an. Statt klassischen Tasten auf der Tastatur oder Mausbuttons werden euch die passenden Knöpfe auf dem Gamepad angezeigt – echt praktisch.

Der Xbox-Wireless-Controller ist ein echter Allrounder, bietet einen hohen Grad an Kompatibilität mit unterschiedlichen Systemen und ist sehr solide verarbeitet. Zum aktuellen Angebotspreis macht ihr beim Kauf auf jeden Fall nichts falsch.