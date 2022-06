Xiaomi bringt jedes Jahr nach den High-End-Modellen immer günstigere T-Versionen auf den Markt, die ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Das Xiaomi 11T 5G ist genau so ein Smartphone und dieses gibt es mittlerweile sehr viel günstiger zum Kauf.

Xiaomi 11T 5G im Preisverfall

Das Xiaomi 11T 5G kam im September 2021 auf den Markt und wurde für 549 Euro verkauft. Nach nicht einmal einem Jahr auf dem Markt hat das Smartphone einen radikalen Preisverfall erlebt. Aktuell wird das Smartphone bei MediaMarkt für schlappe 251,26 Euro verkauft (bei MediaMarkt anschauen). Es fallen keine Versandkosten an.

Der Preis gilt interessanterweise nur bei MediaMarkt. Saturn ist nicht mitgegangen und bietet das Smartphone für 299 Euro an (bei Saturn anschauen). Bei Amazon müsst ihr fast 300 Euro zahlen (bei Amazon anschauen). Die Aktion von MediaMarkt läuft bis zum 26. Juni 2022. Schlagt also zu, solange der Preis noch so niedrig ist.

Was macht das Xiaomi 11T 5G so interessant?

Das Xiaomi 11T 5G bietet zu dem Preis eine richtig gute Ausstattung. Das 6,67-Zoll-Display besitzt eine hohe Auflösung und arbeitet mit 120 Hz, sodass die Darstellung der Inhalte sehr flüssig ist. Als Prozessor kommt der MediaTek Dimensity 1200 zum Einsatz, der in Kombination mit den 8 GB RAM und 128 GB internem Speicher eine hohe Leistung garantiert. Der 5.000-mAh-Akku sorgt nicht nur für eine lange Laufzeit, sondern ist mit dem 67-Watt-Netzteil auch schnell wieder aufgeladen. Das Netzteil liegt im Übrigen bei. Das ist bei vielen Smartphones gar nicht mehr der Fall.

Im Video ganz oben haben wir euch das Xiaomi 11T 5G im Detail vorgestellt. Da schildern wir euch auch unseren ersten Eindruck von dem Smartphone. Xiaomi hat für dieses Modell im Übrigen eine Update-Garantie ausgesprochen. Ihr werdet Android 12, 13 und 14 erhalten. Ihr seid also für die nächsten zwei bis drei Jahre gut abgesichert. Insgesamt ist das Xiaomi 11T 5G besonders zu diesem Preis ein kleiner Geheimtipp und eine gute Alternative zu vielen anderen Mittelklasse-Handys.