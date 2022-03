Schon bald werden die brandneuen Xiaomi-Flaggschiffe der 12-er Reihe ausgeliefert. Vorbestellern der High-End Smartphones winkt dabei nicht nur eine Xiaomi Smartwatch als Bonus, sondern auch eine fette Ersparnis von bis zu 437 Euro. Bei SparHandy gibt es diesen super Bundle-Deal fürs Xiaomi 12 noch für limitierte Zeit. Wir haben alle Kosten ausgerechnet und verraten, warum sich der Deal lohnt.

Xiaomi 12 + Xiaomi Watch S1 Active im o2-Netz bei Sparhandy

Xiaomis neue Hauptreihe erscheint am 29.3.2022 und der Vorverkauf ist bereits angelaufen. Das Xiaomi 12 konnte in ersten Tests mit einer starken Triple-Kamera und konkurrenzfähiger technischer Ausstattung überzeugen. Ihr könnt euch das nagelneue Smartphone mit 256 GB Speicher inklusive Allnet/SMS-Flat und üppigen 60 GB 5G-Datenvolumen im o2-Netz jetzt bei Sparhandy für 39,99 Euro im Monat vorbestellen. Es kommen einmalig noch 49 Euro als Zuzahlung und eine Anschlussgebühr von 39,99 Euro hinzu. Vorbesteller bekommen als Bonus eine Xiaomi Watch S1 Active Smartwatch obendrauf.

Wer seine Rufnummer in den neuen Tarif mitnimmt, bekommt zusätzlich noch einen 100 Euro Bonus. Den Tarif bekommt ihr effektiv sogar kostenlos zum Handy und Smartwatch dazu, wie ihr unserer ausführlichen Rechnung unten entnehmen könnt.

Details des Tarifs im Überblick

Netz: o2

Tarif: o2 Free L

60 GB 5G -Datenvolumen (max. 300 MBit/s)

-Datenvolumen (max. 300 MBit/s) Allnet- und SMS-Flat

EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Xiaomi 12 mit Vertrag im o2-Netz: Darum lohnt sich das Angebot

Grundgebühr (monatlich) 39,99 Euro Zuzahlung (einmalig, zu Vertragsbeginn) 49 Euro Anschlussgebühr (einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten (einmalig) 0 Euro Gesamtkosten des Tarif-Bundles nach 24 Monaten Mindestlaufzeit 24 x 39,99 Euro + 49 Euro + 39,99 Euro = 1048,75 Euro Normalpreis des Tarifs bei o2 24 x 59,99 Euro + 1 Euro + 4,99 Euro + 39,99 Euro = 1485,75 Euro Ersparnis 437 Euro

Wenn ihr das Sparhandy-Angebot mit dem o2-Angebot selbst vergleicht, wird schnell klar, wie groß die Ersparnis tatsächlich ist. Über die gesamte Laufzeit zahlt ihr bei o2 direkt nämlich 59,99 Euro monatlich. Plus diverse Zuzahlungen kommt man da auf 1485,75 Euro. Verglichen mit o2 spart ihr bei Sparhandy folglich über 437 Euro.

In jedem Fall erhaltet ihr den Tarif zum neuen Xiaomi 12 kostenlos dazu! Das neue Xiaomi kann für 899 Euro UVP vorbestellt werden. Für die Xiaomi-Smartwatch fallen ca. 197 Euro an. Zieht man diese Werte zusammen, übersteigt dies bereits die Kosten des gesamten Sparhandy-Bundles. Dies bedeutet: ihr bekommt den üppigen 60 GB 5G-Tarif kostenlos dazu. Wirklich stark, denn dabei ist der 100 Euro-Wechselbonus noch gar nicht einberechnet.

Vergesst nicht, den Tarif rechtzeitig zum Ende der Mindestvertragslaufzeit zu kündigen, nur dann geht der günstige Preis auch auf. Aber keine Sorge, falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann seit Anfang 2022 monatlich gekündigt werden.

So kommt ihr an die Xiaomi Watch S1 Active Smartwatch

Wenn ihr euch für eines der brandneuen Xiaomi-Geräte entschieden habt, könnt ihr den Kauf ab dem 29.3.2022 ganz einfach auf der Aktionsseite registrieren und bekommt die Smartwatch kurz darauf nach Hause gesendet.

Xiaomi 12 : Was kann das neue China-Handy?

Highlight des Xiaomi 12 ist das 6,3-Zoll-AMOLED-Display, das Bilder mit schnellen 120 Hz wiederholt und in FHD+ auflöst. Mit der 50-Megapixel-Hauptkamera auf der Rückseite können 8K-Videos aufgezeichnet werden. Eine Ultraweitwinkel-Kamera, eine Tele-Makro-Kamera und eine 32 MP Frontkamera sind ebenfalls mit am Start. Auch das technische Innenleben macht einiges her: Das Xiaomi setzt auf den leistungsfähigen Qualcomm Snapdragon-8-Gen-1-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 128 oder 256 GB internen Speicher. In diesem Angebot wird die Version mit 256 GB angeboten.

Alles was ihr sonst noch zum neuen Xiaomi 12 und Xiaomi 12X wissen wollt, erfahrt ihr in unserem Hands-On-Video:

