Es muss nicht immer ein Monster-TV sein. Oft reicht auch ein kleiner Fernseher. Genau so einen gibt es aktuell von Xiaomi mit Android TV im Angebot. GIGA verrät euch die Details.

Xiaomi Mi Smart TV 4A für 134,99 Euro

Gut und günstig: So könnte man den aktuell im Angebot befindlichen Xiaomi-Fernseher mit 32-Zoll-Display beschreiben. Wer nicht viel Platz für einen TV hat, aber trotzdem ein gut ausgestattetes Gerät möchte, der ist hier genau an der richtigen Stellen. Der Preis von 134,99 Euro wird durch den Gutscheincode PFIFFIGER erreicht. Es fallen zudem keine Versandkosten an, sodass der Fernseher kostenlos zu euch nach Hause geliefert wird.

Doch was bekommt man für diesen geringen Preis? Im Grunde einen soliden und schönen 32-Zoll-Fernseher mit Android TV und vielen Möglichkeiten. Man kann Apps und Spiele aus dem Play Store runterladen und direkt auf dem Fernseher nutzen. Natürlich funktioniert auch das normale Fernsehen über den verbauten Triple-Tuner. Ansonsten gibt es noch WLAN, drei HDMI-Ports, zwei USB-Anschlüsse und Bluetooth für den Anschluss einer Tastatur oder eines Gamepads. Einziger Nachteil bei diesem Fernseher dürfte die HD-Auflösung sein. Bei einem Preis von 135 Euro kann man das aber verschmerzen. Bei anderen Händlern wie Amazon muss man etwa 160 Euro bezahlen.

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi Mi Smart TV 4A?

Im Grunde für alle, die einen sehr gut ausgestatteten Fernseher mit einem nicht zu großen Bildschirm suchen. Für 135 Euro bekommt man auf dem Markt kein vergleichbares Modell. Besitzer des Xiaomi-TV bei Amazon geben 4,4 von 5 möglichen Sternen, was in der Preisklasse ein sehr guter Wert ist. Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird dort sehr gelobt. An die Bedienung von Android TV muss man sich aber gewöhnen. Im Endeffekt sind aber die meisten sehr zufrieden, obwohl sie bei Amazon noch mehr bezahlt haben.