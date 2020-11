Es muss nicht immer ein XXL-Fernseher sein. Wer sich einen normalgroßen TV kaufen möchte, kann sich jetzt ein Modell von Xiaomi mit Android TV zum absoluten Bestpreis von nur 261,11 Euro sichern. Man muss aber ein Detail beachten. GIGA erklärt euch, wie ihr an den Preis kommt.

Xiaomi Mi Smart TV 4S mit 43 Zoll für 261,11 Euro

Falls euch ein Fernseher mit 55, 65 oder noch mehr Zoll zu groß und zu teuer ist, könnt ihr aktuell bei eBay den Xiaomi Mi Smart TV 4S mit 43-Zoll-Display zum günstigen Preis von 261,11 Euro erhalten. Um auf diesen Preis zu kommen, muss man den Gutschein PSINGLESDAY beim Kauf nutzen. Dieser reduziert den eigentlichen Preis von 311,11 Euro um 50 Euro. Der Versand ist kostenlos und findet aus Deutschland statt.

Zum Angebot bei eBay

Der Gutscheincode kann aber nur verwendet werden, wenn ihr ihn bisher nicht schon bei einem anderen Deal genutzt habt. Falls doch, und ihr habt trotzdem Lust auf diesen Fernseher, dann findet ihr ihn auch bei Amazon zu einem attraktiven Preis. Zwar nicht so günstig wie mit Gutschein – aber trotzdem noch preiswert.

Verrückte Produkte von Xiaomi:

Bilderstrecke starten (20 Bilder) 19 verrückte Produkte von Xiaomi: Dieses Zeug habt ihr noch nie gesehen

Was taugt der Xiaomi Mi Smart TV 4S?

Der Xiaomi Mi Smart TV 4S ist tatsächlich ein sehr interessanter Fernseher zum Preis von um die 250 Euro. Man bekommt ein 43-Zoll-Panel mit 4K-Auflösung und HDR-Funktion. Es ist ein HD-Triple-Tuner verbaut, sodass alle Empfangsarten abgedeckt sind. Als Betriebssystem kommt Android TV zum Einsatz, was viel mehr Möglichkeiten bietet als ein normaler Smart-TV. Man kann viele Apps und sogar Spiele installieren, alles streamen, was es gibt und das in guter Qualität. Bei Amazon zeigen sich viele Käufer begeistert – wobei oft die 55-Zoll-Version gewählt wird. Dieses 43-Zoll-Modell ist halt etwas kleiner und dafür viel günstiger. Man bekommt aber trotzdem alles, was man benötigt und spart etwas Platz.