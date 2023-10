Xiaomi-Kracher bei MediaMarkt: Brandneues 13T Pro mit 25-GB-Tarif günstiger als ohne

Bei MediaMarkt bekommt ihr kurz nach dem Launch des neuen Xiaomi 13T Pro ein absolutes Top-Angebot. Ihr könnt euch das brandneue Smartphone mit einem 25-GB-Tarif im o2 Netz mit sattem Preisvorteil sichern. Wir haben alle Kosten durchgerechnet und zeigen euch, warum ihr zuschlagen solltet.

Xiaomi 13T Pro mit 25 GB 5G, Allnet- & SMS-Flat mit Gewinn bei MediaMarkt

Xiaomi hat mit dem 13T Pro erst kurzer Zeit ein schickes Smartphone mit hervorragender Hardware-Ausstattung vorgestellt. Bei MediaMarkt bekommt es inklusive „Mobile M“-Tarif im Netz von o2 gerade besonders günstig: Für 29,99 Euro im Monat gibt’s eine Allnet-/SMS-Flat mit 25 GB Datenvolumen (Angebot bei MediaMarkt ansehen). Die einmaligen Kosten belaufen sich auf 49,93 Euro für Zuzahlung, Anschlussgebühr und Versand.

Das Besondere an diesem Tarif: Pro Jahr erhaltet ihr 5 GB Datenvolumen dazu. Im zweiten Jahr habt ihr also schon 30 GB Datenvolumen. Nehmt ihr eure alte Rufnummer mit, bekommt ihr zudem satte 100 Euro Wechselbonus gutgeschrieben. Dass es sich hierbei um ein sehr gutes Angebot handelt, zeigen wir euch in unserer Rechnung.

Die Tarif-Details auf einen Blick:

Netz: o2

Tarif: Mobile M

Allnet- und SMS-Flat

25 GB 5G-Datenvolumen (max. 300 MBit/s Download)

(max. 300 MBit/s Download) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestvertragslaufzeit, 1 Monat Kündigungsfrist

Pro Jahr steigt das Datenvolumen um 5 GB an

an 100 Euro Wechselbonus bei Rufnummernmitnahme

Xiaomi-Bundle bei MediaMarkt: Darum lohnt sich das Angebot

Die Kosten des Tarif-Bundles im Überblick Grundgebühr

(monatlich) 29,99 Euro Zuzahlung

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 4,99 Euro Anschlussgebühr

(einmalig, zu Vertragsbeginn) 39,99 Euro Versandkosten

(einmalig) 4,95 Euro Gesamtkosten nach 24 Monaten

(bei Kündigung zum Ende der Mindestvertragslaufzeit,

monatl. und einmalige Kosten addiert) 769,69 Euro Gerätewert

(aktueller Online-Bestpreis laut idealo.de) 783,99 Euro Bonus

bei Rufnummernmitnahme 100 Euro Effektivkosten Tarif

(Gesamtkosten abzügl. Gerätewerte und Boni) -114,30 Euro Effektivkosten Tarif pro Monat -4,76 Euro Zum Angebot bei MediaMarkt

Das Xiaomi 13T Pro mit 512 GB und 12 GB RAM kostet laut idealo-Preisvergleich aktuell mindestens 784 Euro inklusive Versand. Zieht man diesen Wert und den 100 Euro Bonus für die erfolgreiche Rufnummernmitnahme von den Gesamtkosten über 24 Mindestlaufzeit ab, bleiben -114,30 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht -4,76 € Euro im Monat – somit bekommt ihr hier die potente Allnet/SMS-Flat mit 25 GB Datenvolumen rechnerisch umsonst und macht auch noch über 100 Euro Gewinn gegenüber dem Einzelkauf.

Die Rechnung mit dem günstigen Preis geht nur auf, wenn ihr zum Ende der Mindestvertragslaufzeit kündigt. Falls ihr das vergessen solltet, verlängert sich der Vertrag jedoch nicht um ein weiteres Jahr, sondern kann monatlich gekündigt werden.

Was bietet euch das Xiaomi 13T Pro?

Was das Xiaomi 13T Pro alles auf dem Kasten hat, seht ihr in unserem Hands-On-Video:

Xiaomi 13T Pro im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Beim Xiaomi 13T Pro trifft Top-Ausstattung auf handliches Design. Das Xiaomi 13T Pro hat ein 6,7-Zoll-144-Hz-AMOLED-Display mit Dolby Vision und HDR10+. Der 5.000-mAh-Akku lädt in 19 Minuten mit 120 Watt. Die integrierte Leica-Kamera bietet 50 MP für Haupt- und Telefotolinse, einen 12-MP-Ultraweitwinkel und eine 20-MP-Frontkamera.

