MediaMarkt hat aktuell das Xiaomi Mi 11 inklusive Allnet-Flat sowie 15 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz günstig im Angebot. Wir haben sämtliche Kosten ausgerechnet und verraten, warum sich der Tarif-Deal lohnt.

MediaMarkt: Xiaomi Mi 11 mit günstigem Vodafone-Tarif

Mit dem Mi 11 hat Xiaomi ein bemerkenswertes Flaggschiff abgeliefert und bewiesen, das es sich vor namhaften Herstellern, wie Samsung oder Apple, nicht verstecken muss. Bei MediaMarkt bekommt ihr das High-End-Smartphone mit Snapdragon-888-Prozessor, 8 GB RAM und 120-Hertz-Display gerade für nur 1 symbolischen Euro mit Mobilcom-Debitel-Vertrag. Dieser beinhaltet eine Allnet-Flat und 15 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz für 31,99 Euro Grundgebühr im Monat. Einmalig kommt noch ein Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro auf euch zu.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Tarif: Mobilcom Debitel green LTE

Netz: Vodafone

Allnet-Flat

SMS kosten 19 Cent

15 GB Datenvolumen (max. 50 MBit/s)

(max. 50 MBit/s) EU-Roaming inklusive

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Mehr zum Top-Smartphone von Xiaomi erfahrt ihr in diesem Video oder in unserem Test zum Mi 11:

Folgende Kosten erwarten euch:

Grundgebühr: 24 × 31,99 Euro im Monat

Zuzahlung fürs Xiaomi Mi 11 5G (256 GB): 1 Euro

Anschlussgebühr: 39,99 Euro

Versandkosten: 3,95 Euro

= zusammengerechnet 812,70 Euro nach 24 Monaten

Xiaomi Mi 11 mit Vodafone-Vertrag: Darum lohnt sich das Angebot

Das Xiaomi Mi 11 5G mit 256 GB Speicher kostet laut idealo.de aktuell ca. 700 Euro. Zieht man diesen Wert von den Gesamtkosten des Vertrags über 24 Monate Mindestlaufzeit ab, bleiben 112,70 Euro für den Tarif übrig. Das entspricht ca. 4,70 Euro im Monat – ein sehr günstiger Preis für eine Allnet-Flat mit 15 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz. Auf eine SMS-Flat müsst ihr beim MediaMarkt-Angebot verzichten, doch wer ohnehin hauptsächlich Messenger wie WhatsApp, Telegram oder Signal nutzt, kann das sicherlich verschmerzen.

Vergesst jedoch nicht, rechtzeitig zu kündigen. Falls ihr das nicht tut, verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres Jahr. Die Grundgebühr bleibt gleich, obwohl ihr das Smartphone schon „abbezahlt“ habt. Unser Tipp: Holt euch im Anschluss einen günstigen, 5G-fähigen SIM-only-Tarif zum Xiaomi Mi 11. Das Smartphone besitzt schließlich ein 5G-Modul und in 2 Jahren ist das Netz eventuell so gut ausgebaut, dass es sich in eurer Region lohnen könnte.