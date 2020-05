Neues Knaller-Handy zum Vertrag gesucht? Und einem kostenlosen Fernseher nicht abgeneigt? Dann lest mal weiter. Das nagelneue Xiaomi Mi 10 gibt’s im Rahmen eines Mobilfunkvertrags insgesamt und ein Xiaomi-TV gibts gratis dazu. Wir erklären das irre Angebot.

Der Vertrag: Allnet-Flat und 2 GB Daten im o2-Netz

Ihr bekommt das Angebot , der Tarif funkt im Netz von o2. Zum Preis von 25,99 Euro im Monat und mit einer einmaligen Zuzahlung von 50 Euro für das Gerät bekommt ihr eine Allnet-Flat mit unbegrenzt Telefonie und SMS in die deutschen Netze. Mit 2 GB LTE ist der Vertrag zwar nicht üppig in Sachen Datenvolumen ausgestattet. 2 GB sollten für Gelegenheits-Unterwegssurfer reichen, wenn man Videos nur im WLAN daheim abruft. Daten landen in diesem Tarif mit maximal 50 MBit/s auf dem Gerät – keine Top-Geschwindigkeit, aber ausreichend für einen Großteil der Anwendungsfälle.

Tipp: Wer mehr Daten benötigt, kann auswählen. Hier gibt’s das Handy mit 4 GB LTE-Daten für 27,99 Euro im Monat. Die anderen Bedingungen sind identisch.

Hier die wichtigsten Tarif-Daten auf einen Blick:

Händler/Anbieter: simply

Tarif: ( )

Netz: o2

Vertrags-Mindestlaufzeit: 24 Monate

Telefonie: Flat in alle dt. Netze

in alle dt. Netze SMS: Flat in alle dt. Netze

in alle dt. Netze Datenvolumen: 2 GB LTE pro Monat

pro Monat LTE-Download: max. 50 MBit/s

LTE-Upload: max. 32 MBit/s

nach Verbrauch des Inklusivvolumens: max. 16 KBit/s up/down

EU-Roaming: inklusive

Datenautomatik: Ja, abschaltbar

Grundgebühr pro Monat: 25,99 Euro

Zuzahlung für Smartphone: einmalig 49,99 Euro

Anschlussgebühr: 0 Euro

Versandkosten: 0 Euro

Bonus bei Rufnummernmitnahme: 10 Euro

Das Handy: Xiaomi Mi 10

Das Xiaomi Mi 10 ist mit Oberklasse-Spezifikationen ausgestattet: Snapdragon 865, 8 GB RAM, 108-MP-Kamera mit 8K30- und 4K60-Aufnahmefunktion, ein 6,67 Zoll in der Diagonale messendes FHD+-AMOLED-Display mit 90 Hz und HDR10+, 128 GB UFS-3.0-Speicher, Stereo-Lautsprecher, schnelles und kabelloses Laden mit 30 W, ein großer 4.780-mAh-Akku und die neuesten Konnektivitäts-Optionen, inklusive Wi-Fi 6 und 5G (eine 5G-Option ist im Tarif jedoch nicht enthalten). Klingt für mich nach einem heißen Kontrahenten im Rennen um den Titel des besten Handys des Jahres. In diesem Angebot gibt’s nur die graue Version („Twilight Grey“) mit 128 GB Speicher zur Auswahl.

Hier ein offizielles Video zum Xiaomi Mi 10:

Auf einer GIGA-Sonderseite erhaltet ihr mehr Infos zum Xiaomi Mi 10.

Der Fernseher: Mi TV 4A 32 Zoll

Bei der Dreingabe handelt es sich um ein Mi TV 4A mit 32-Zoll-Bilddiagonale von Xiaomi. Er verfügt über einen Triple-Tuner, löst in HD auf und hat ein Android-Betriebssystem vorinstalliert. Laut idealo hat der Fernseher einen aktuellen Online-Bestpreis von 168,67 Euro.

Wie funktioniert das mit dem Fernseher? Nach Erhalt des Handys müsst ihr euch schnellstmöglich, aber maximal bis zum 15.06. auf dieser Aktionsseite mit der Handy-IMEI und einem Scan/Foto der Rechnung registrieren, die ein Bestelldatum bis einschließlich 31.05.2020 aufweist. Der Vorrat an Fernsehern ist begrenzt, die Aktion läuft solange der Vorrat reicht oder bis maximal zum 15.06.2020. Simply, PremiumSIM oder Drillisch sind zwar auf der Aktionsseite nicht verzeichnet – wir haben aber nachgefragt und uns wurde versichert, dass man beim Kauf über die hier im Artikel genannten Portale berechtigt ist, den Fernseher zu erhalten.

Lohnt sich’s? Die Rechnung

Zählt man monatliche und einmalige Kosten zusammen, kommt man für die Dauer der Mindestvertragslaufzeit auf 673,75 Euro (24 × 25,99 Euro + 49,99 Euro).

Zur Einordnung: Das Xiaomi Mi 10 allein hat im Preisvergleich von idealo aktuell einen Online-Bestpreis von 685,99 Euro bei seriösen Handlern aus Deutschland. Rechnet man den Wert des Fernsehers hinzu, erhaltet ihr Hardware im Wert von 854,66 Euro und macht damit rechnerisch einen Gewinn in Höhe von 180,91 Euro, selbst wenn man den Vertrag nicht benötigt. Es handelt sich also um ein richtig gutes Angebot – das wäre es selbst ohne den Fernseher.

Gibt es Haken an ? Im Grunde keine. Wie immer empfehlen wir euch natürlich, den Vertrag rechtzeitig zu kündigen. Außerdem solltet ihr die Datenautomatik abschalten, sonst müsst ihr draufzahlen, wenn ihr das Limit erreicht – bei 2 GB kann das schon mal passieren. Und: Um den Fernseher zu erhalten dürft ihr nicht vergessen, euch so schnell wie möglich mit IMEI und Rechnung auf dieser Seite zu registrieren. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht!

Hat dir dieser Artikel gefallen? Schreib es uns in die Kommentare oder teile den Artikel. Wir freuen uns auf deine Meinung - und natürlich darfst du uns gerne auf Facebook oder Twitter folgen.