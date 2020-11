Wer aktuell auf der Suche nach einem günstigen Xiaomi-Handy mit überraschend guter Ausstattung ist, ist hier genau richtig. Das chinesische Unternehmen hat kürzlich ein Smartphone auf den Markt gebracht, das wirklich eine Preis-Leistungs-Sensation ist. Zum Black Friday gibt es das Handy noch günstiger.

Xiaomi Mi 10T Lite kostet nur 239,90 Euro

Xiaomi hat kürzlich mit dem Poco X3 bereits ein Android-Smartphone auf den Markt gebracht, das mit einem Preis von nur 229 Euro ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis besitzt. Das Xiaomi Mi 10T Lite liegt mit 279 Euro zwar etwas höher, der Mehrpreis ist im Hinblick auf die Zukunft aber gut investiert. Das neue Xiaomi-Handy ist nämlich vom Werk aus mit einem 5G-Modem ausgestattet und kommt mit dem neuen Snapdragon-750-Prozessor. Man kann zudem den internen Speicher per microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitern und zusätzlich noch zwei Nano-SIM-Karten verwenden. Beim Poco X3 geht das nicht.

Ansonsten sind sich die Smartphones sehr ähnlich. Es gibt große Akkus, die sich per 33 Watt schnell wieder aufladen lassen und das gleiche 120-Hertz-Display mit 6,67-Zoll-Diagonale. Stereo-Lautsprecher sind genauso vorhanden wie NFC, um kontaktlos zahlen zu können. Ansonsten gibt es natürlich die 64-MP-Quad-Kamera, die tatsächlich gute Bilder macht. Es fehlt im Grunde an nichts, was man in einem modernen Handy benötigt – abgesehen von Wireless Charging. Durch 5G und dem neueren Chip ist das Mi 10T Lite jetzt und zukünftig ein echter Smartphone-Geheimtipp. Xiaomi kann sich im Grunde nur selbst schlagen.

Es wurde auch noch ein Pro-Modell vorgestellt

Xiaomi gibt aktuell richtig Gas

Das Poco X3 ist so beliebt, dass es auch aktuell noch schwer zu bekommen ist. Bei Amazon werden zwar hin und wieder die Lager gefüllt, diese sind aber dann auch schnell vergriffen. Ähnlich dürfte es beim Xiaomi Mi 10T Lite werden. Das Handy bietet im Grunde alles, was man benötigt. Technisch ist es auf dem allerneuesten Stand, unterstützt 5G und hat auch sonst eine überzeugende Ausstattung zu dem Preis. Wer später nicht warten möchte, sollte also jetzt vorbestellen.

