Xiaomi hat mit dem Poco F3 erst vor Kurzem ein neues Top-Smartphone vorgestellt, das in der oberen Mittelklasse angesiedelt ist und alle wichtigen Bedürfnisse abdeckt. Obwohl das Handy mit 349 Euro in der unverbindlichen Preisempfehlung sehr günstig ausfällt, hat Amazon den Preis jetzt schon gesenkt.

Xiaomi Poco F3: Bei Amazon mit Rabatt erhältlich

Nach nicht einmal zwei Monaten auf dem Markt gibt es das Poco F3 bei Amazon billiger zu kaufen. Die unverbindliche Preisempfehlung von 349 Euro wird in einer Aktion deutlich unterschritten. Schlappe 309,90 Euro muss man für die schwarze oder weiße Version mit 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher nur noch zahlen. In der exklusiven Version von Amazon sind zudem Kopfhörer mit dabei.

Die Version mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher ist aktuell nicht im Preis gesenkt und kostet weiterhin 399 Euro. Da man den Speicher nicht per microSD-Karte erweitern kann, sollte man sich gut überlegen, welche Version man kauft. 128 GB reichen aber locker für den normalen Gebrauch aus.

Was das Xiaomi Poco F3 so interessant macht

Das Poco F3 ist ein echter Preis-Leistungs-Kracher, wie man ihn von Xiaomi gewohnt ist. So verbaut der chinesische Konzern trotz des günstigen Preises ein AMOLED-Display mit 6,67 Zoll und 120 Hz. Angetrieben wird das Handy vom Snapdragon 870, der für alle täglichen Aufgaben mehr als ausreichend ist. Der Prozessor ist im Grunde ein High-End-Chip aus dem letzten Jahr, der etwas aufgerüstet wurde. Er ist nicht so schnell wie der Snapdragon 888 aber trotzdem noch extrem leistungsstark. Zur weiteren Ausstattung zählen natürlich 5G, Dual-SIM, Stereo-Lautsprecher und als Betriebssystem Android 11. Der Akku misst 4.520 mAh und kann mit 33 Watt schnell wieder aufgeladen werden. Als Kamera ist eine 48-MP-Triple-Kamera auf der Rückseite und 20-MP-Kamera an der Front verbaut.

Für wen lohnt sich der Kauf des Xiaomi Poco F3?

Das Xiaomi Poco F3 richtet sich an alle, die ein Handy suchen, dass sich auf das Wesentliche konzentriert. Hohe Leistung, gutes Display und lange Akkulaufzeit. Die Kamera macht zudem brauchbare Bilder und mit dem 5G-Modem ist man zukunftssicher unterwegs. Auf Schnickschnack wie eine kabellose Ladefunktion oder wasserdichte Eigenschaften wird hier verzichtet. Zum Preis von knapp über 300 Euro gehört das Poco F3 definitiv zu den interessanten Handys auf dem Markt.